Paolo Belli pubblica il nuovo singolo Come se non ci fosse un domani il 20 novembre e annuncia spettacolo teatrale e concerti con la Big Band da dicembre.

Paolo Belli torna sulla scena musicale con un nuovo singolo intitolato Come se non ci fosse un domani, disponibile da venerdì 20 novembre. Questa ballad, intensa e coinvolgente, segna un ritorno a una dimensione più intimista rispetto ai ritmi solari e trascinanti che hanno contraddistinto gran parte della sua carriera, mettendo al centro il lato più autentico e sentimentale dell'artista emiliano.

Il brano, pubblicato da CinicoDisincanto/Artist First, porta la firma di Mario Incudine, cantautore e attore siciliano. La composizione nasce da una conversazione tra Belli e Incudine, nella quale l'artista emiliano ha condiviso aneddoti e ricordi di vita, diventati poi il cuore poetico della canzone. Il testo coniuga poesia e leggerezza, raccontando il tempo che passa, gli incontri, le occasioni perse e le sorprese inaspettate che cambiano il corso degli eventi, con l'amore sempre sullo sfondo.

Quando Mario mi ha fatto ascoltare per la prima volta questa canzone sono rimasto colpito dalla sua capacità di trasformare le mie parole in qualcosa che racconta così bene la mia vita. È uno degli aspetti che amo di più della musica: riuscire a dare forma, attraverso una melodia e poche parole, a emozioni che a volte è difficile esprimere. Mario è un artista straordinario e sono davvero felice di poter collaborare con lui, racconta Paolo Belli.

Tra i versi più evocativi si trova la frase vorrei contare i baci mai dati e ricordare quell'ultimo ancora, quello che mi hai lasciato nell'aria, in grado di racchiudere il senso di una composizione che invita a custodire i momenti preziosi e a dare valore ai sentimenti.

Sono abituato a salire sul palco con una grande orchestra alle spalle, a far ballare e cantare il pubblico. Stavolta ho voluto lasciare più spazio alla voce e all'interpretazione, cercando una dimensione musicale diversa, più raccolta. È una sfida che mi piace molto, perché credo sia importante per un artista continuare a esplorare nuove possibilità espressive, senza perdere la propria identità, aggiunge Belli.

La nuova pubblicazione dà anche il titolo al prossimo spettacolo teatrale dell'artista: Come se non ci fosse un domani debutterà domenica 6 dicembre all'Auditorium Spira Mirabilis di Formigine, città natale di Belli. Il tour teatrale proseguirà il 15 gennaio 2027 alla Lavanderia a Vapore di Collegno e toccherà il Blue Note di Milano con due repliche il 22 e 23 gennaio.

Accanto a queste novità, Paolo Belli torna in concerto con la Big Band, riprendendo le esibizioni dal vivo in tutta Italia. I primi appuntamenti confermati sono per il 30 dicembre a Sorrento e il 1 gennaio a Gatteo, accompagnato dai musicisti che lo seguono da anni, con la stessa energia e passione di sempre.

La produzione e l'arrangiamento della ballad sono stati curati da Pino Iodice e Gabriele Cannarozzo, entrambi anche musicisti nella traccia assieme a Enzo Proietti al pianoforte, Phil Mer alla batteria, Pierluigi Bastioli al trombone, Sergio Vitale alla tromba e Marco Postacchini, che ha firmato anche l'orchestrazione della sezione fiati.