Disponibile in libreria e negli store digitali, Atlante della musica in Italia. Luoghi, storie e percorsi per viaggi musicali accompagna per la prima volta il lettore in un viaggio attraverso i luoghi che hanno fatto la storia della musica italiana degli ultimi sessant'anni. Curato da Luca De Gennaro e pubblicato da Ulrico Hoepli Editore, il volume propone una mappa unica, ricca di itinerari guidati e aneddoti, per esplorare fisicamente o virtualmente le tappe fondamentali della colonna sonora del nostro Paese.

Il libro verrà presentato in una serie di appuntamenti importanti: si parte dalla libreria Il Gabbiano di Vimercate il 20 novembre, alla presenza di Luca De Gennaro, Ezio Guaitamacchi, Roberto Caselli e Bruce Sudano, per proseguire alla Fabbrica del Vapore di Milano il 21 novembre all'interno della Milano Music Week, con un talk che vedrà anche la partecipazione dell'Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi. Seguiranno incontri presso la libreria La Scatola Lilla di Milano il 27 novembre e alla fiera Più libri più liberi a Roma il 5 dicembre.

Atlante della musica in Italia è una bussola che intreccia racconto di viaggio, guida turistica e saggio storico. Tra le tappe narrative, si parte da Torino, dove il 15 gennaio 1935 Louis Armstrong si esibì al Teatro Chiarella, si passa dal celebre concerto dei Beatles al Vigorelli di Milano nel 1965, si segue la scena rock di Genova con il memorabile live dei Kiss e la prima apparizione italiana degli Iron Maiden, fino alle atmosfere emiliane sulle tracce di Ligabue e Vasco Rossi e ai club fiorentini resi celebri dai Litfiba. Roma svela le sue radici e la sua attualità con gli indirizzi dei migliori locali di musica dal vivo, Napoli emerge come città da vivere e ascoltare, con curiosità come l'hotel dove i Genesis scrissero Watcher of the Skies, e poi la lunga strada musicale della Puglia.

Il volume offre itinerari dettagliati con indirizzi precisi, corredati da un ricco apparato iconografico a colori e da una speciale playlist di brani, ideale per accompagnare ogni tappa esplorata. La narrazione è arricchita dalle firme di otto giornalisti esperti, tra cui Carmine Aymone, Carlo Bordone, Roberto Caselli, Fabio De Luca, Corrado Minervini, Giancarlo Passarella, Antonio Ranalli e Antonio Righetti, ciascuno profondo conoscitore della scena musicale locale.

Un capitolo a parte è dedicato ai racconti di cinque grandi protagonisti della musica italiana: Max Casacci, Francesco Baccini, Finaz, Mimmo Locasciulli ed Enzo Gragnaniello firmano testi che restituiscono il rapporto inscindibile tra artisti, territori e radici personali. In appendice, spiccano le testimonianze come Torino è la mia città di Casacci, Genova Blues di Baccini, La Mecca della musica di Finaz, Il sogno e la lupa di Locasciulli e Napoli, lo spartito di pietra di Gragnaniello.

Atlante della musica in Italia si affianca idealmente all'Atlante Rock curato da Ezio Guaitamacchi, rappresentando un punto di svolta per la geografia musicale nazionale e offrendo per la prima volta uno sguardo complessivo sui luoghi simbolo del nostro patrimonio sonoro. Una guida essenziale per appassionati e curiosi, che desiderano riscoprire la storia della canzone italiana esplorando le città, le sale concerti e i luoghi nascosti dove la musica ha trovato la sua voce.