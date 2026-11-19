La puntata di Dritto e Rovescio affronta lo sciopero generale, l'integralismo religioso islamico e le ultime novità sul caso Garlasco con ospiti politici.

Questa sera su Retequattro torna in prima serata Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio. Al centro della puntata tre temi di rilevanza nazionale: lo sciopero generale previsto per il 20 novembre, l'integralismo religioso islamico e il caso Garlasco.

Il dibattito politico sarà acceso dalle proposte economiche della Sinistra che stanno facendo discutere: riflettori puntati sulla patrimoniale e sull'ipotesi di un ritorno al reddito di cittadinanza. Lo sciopero generale, fissato per venerdì, sarà quindi analizzato nei suoi aspetti economici e sociali, chiamando in causa voci da diversi schieramenti politici.

Spazio poi a uno sguardo critico sull'integralismo religioso islamico, con un focus sulle conseguenze che questo fenomeno può avere sulle donne all'interno di determinati contesti comunitari. Durante la trasmissione verrà raccolta la testimonianza diretta di una donna musulmana che racconta di essere stata segregata e picchiata.

A chiudere la puntata, le ultime novità relative al caso Garlasco, in particolare sugli sviluppi delle indagini riguardanti la presunta corruzione che coinvolgerebbe gli ex legali di Andrea Sempio.

Tra gli ospiti in studio figurano Giovanni Donzelli (Fratelli d'Italia), Pierfrancesco Majorino (Partito Democratico), Simone Leoni (Forza Italia), Simona Bonafè (Partito Democratico) e Susanna Ceccardi (Lega), a garanzia di un confronto articolato e plurale sui temi più caldi dell'attualità politica, sociale e giudiziaria italiana.