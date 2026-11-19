Da venerdì 20 novembre il brano "Non ho bisogno di niente" è disponibile su tutte le piattaforme digitali, firmato da Melissa, cantante appena quindicenne che ha conquistato la sezione Interpreti di LAZIOSound 2026.

Il singolo nasce all'interno di LAZIOSound, iniziativa della Regione Lazio dedicata alle politiche giovanili e voluta con forza dall'assessore Simona Renata Baldassarre. Il progetto punta a sostenere i ragazzi che desiderano trasformare la propria passione per la musica in un mestiere vero, ed è guidato dal punto di vista artistico da Paolo Vita.

Il testo affronta il legame spesso difficile che molte donne intrattengono con il proprio aspetto fisico. Melissa dà voce a fragilità, dubbi e a quella sensazione di non essere mai abbastanza che accompagna il confronto con se stesse.

Nella prima parte della canzone la protagonista cerca un responsabile per ciò che prova e lo individua in un cuore freddo, come se la colpa fosse di qualcun altro. Con il passare dei versi, però, la prospettiva cambia: emerge che il riflesso capace di alimentare dubbi e sofferenza potrebbe nascere dai propri pensieri, dalla tendenza a scomporre ogni dettaglio, ogni parola, ogni gesto non compiuto.

Il percorso del brano si muove quindi verso una presa di coscienza e liberazione: la ricerca di risposte e certezze cede il passo all'accettazione di sé. Il messaggio conclusivo invita a smettere di misurarsi continuamente con la propria immagine, ricordando che non serve sempre cambiare qualcosa né trovare una spiegazione per ogni dubbio. Per sentirsi all'altezza, a volte basta imparare a restare fedeli a se stesse.

Nel raccontare la propria esperienza, la giovane artista ha sottolineato il valore del concorso, che le ha permesso di confrontarsi con professionisti del settore e di realizzare il primo brano della sua carriera. Ecco le sue parole: "LAZIOSound è stato il mio primo vero e proprio contest a cui ho partecipato e mi ha dato la possibilità di comprendere in modo professionale il mondo della musica e di conoscere da vicino professionisti del settore. Lì ho condiviso momenti preziosi con i vincitori delle altre categorie dimostrandomi che la musica ha un unico linguaggio. Ho anche avuto modo di realizzare il mio primo singolo, di cui vado molto fiera, e di vedere come nasce una canzone e tutto il lavoro che c'è dietro. LAZIOSound dà la possibilità a noi giovani musicisti emergere e condividere i nostri pensieri attraverso la musica."