Deryck Whibley, leggendario frontman dei Sum 41 e figura di riferimento mondiale del pop-punk, arriva per la prima volta in Italia con il suo attesissimo tour da solista. Il Diamonds Of The Night Tour farà tappa unica nel nostro Paese domenica 18 aprile 2027 al Fabrique di Milano.

Per celebrare questa nuova avventura, il musicista canadese pubblicherà il suo primo album da solista Diamonds Of The Night: Vol. 1, in uscita il 19 marzo 2027 per Rise Records. L'album conterrà 12 tra i più iconici brani dei Sum 41, completamente riarrangiati e reinterpretati dallo stesso Whibley, che ne ha curato ogni dettaglio dalla produzione al mixaggio. Definirlo semplicemente un album acustico sarebbe riduttivo. Non mi sono limitato a spogliare questi brani dei loro arrangiamenti originali e a scollegare gli strumenti. Li ho completamente smontati e ho costruito per loro un nuovo universo sonoro, ha commentato Whibley.

Il primo singolo, With Me (First Dance Version), è già disponibile in digitale insieme al relativo videoclip ufficiale. La pubblicazione dell'intero disco si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi tra i fan del rock e del pop-punk internazionale.

La tracklist di Diamonds Of The Night: Vol. 1 include brani storici come Still Waiting, Fat Lip, Blood In My Eyes, Pieces e Walking Disaster, offrendo una nuova veste sonora ai successi che hanno segnato un'epoca.

Deryck Whibley è conosciuto come fondatore, frontman e autore principale dei Sum 41, band che ha rivoluzionato la scena pop-punk dagli anni Duemila a oggi. Dal debutto nel 1996, il gruppo ha venduto oltre 15 milioni di dischi nel mondo, conquistando due Juno Awards, un Kerrang! Award e una nomination ai Grammy Awards nel 2012. L'ingresso nella Canadian Music Hall of Fame nel 2025 e la pubblicazione dell'album Heaven :x: Hell nel 2024 hanno segnato la fine della gloriosa carriera dei Sum 41, conclusasi con l'ultimo live ai Juno Awards nel marzo 2025.

Oltre al successo con la band, Whibley si è distinto come produttore e autore collaborando con artisti come Avril Lavigne, Iggy Pop, Tommy Lee, Ludacris e Simple Plan. Nel 2024 ha pubblicato anche la sua autobiografia Walking Disaster: My Life Through Heaven and Hell, un racconto sincero tra musica e vita personale.

Con il Diamonds Of The Night Tour e un nuovo album in arrivo, Deryck Whibley apre un nuovo capitolo artistico restando protagonista indiscusso del rock e del pop-punk anche nella scena contemporanea. L'appuntamento di Milano rappresenta l'occasione esclusiva per vivere dal vivo la sua trasformazione in solista e riscoprire i grandi classici dei Sum 41 rivisitati in una prospettiva inedita.