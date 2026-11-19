Renato Zero torna con un progetto discografico straordinario: Le Mie Radici, una raccolta che omaggia i grandi della musica internazionale e celebra le ispirazioni che hanno segnato la sua carriera artistica. L'album sarà disponibile dal 4 dicembre e già da ora è possibile effettuare il preorder nelle principali piattaforme, mentre il brano L'Applauso è per noi! - reinterpretazione inedita di The Winner Takes It All degli ABBA - sarà ascoltabile dal 21 novembre.

Le Mie Radici è ben più di un semplice tributo: Renato Zero propone 18 personalissime riletture di capolavori senza tempo, affidando loro nuovi testi in italiano e portando la propria sensibilità artistica su melodie che hanno plasmato intere generazioni. Nel disco ritroviamo un vero e proprio pantheon musicale che spazia da Louis Armstrong a Elvis Presley, da Etta James a Whitney Houston, da Bob Marley agli ABBA, passando per nomi del calibro di Elton John, Dionne Warwick, Barry Manilow, Chicago e Supremes.

Ad arricchire la raccolta, oltre alle reinterpretazioni, ci sono il brano I Miei Miti e La Mia Generazione in una nuova versione studio, per un totale di venti tracce capaci di raccontare mezzo secolo di storia della musica attraverso la voce inconfondibile di Zero.

Questa nuova avventura discografica nasce da un viaggio personale nelle emozioni e nei ricordi, e trova la sua forza nella collaborazione con musicisti storici e tre arrangiatori di grande spessore: Adriano Pennino, Danilo Madonia e Alterisio Paoletti. Il progetto risulta impreziosito da innesti corali e orchestrali, con una cura minuziosa nella resa sonora e nel mastering, per esaltare ogni dettaglio vocale e strumentale.

Zero ha voluto affidare il racconto delle sue origini musicali al piccolo Renatino, evocando così l'innocenza e la purezza della passione che lo accompagna da sempre. Come lui stesso confessa: La musica è stata mia compagna di giochi prima e la mia fedele maestra poi… Quanti grandi esempi mi hanno fatto da guida. Grazie illustrissimi ispiratori per la splendida compagnia! È lì che si sono formate Le mie radici…

Le Mie Radici rappresenta per Renato Zero un ritorno autentico alle origini, dove la nostalgia lascia spazio a una nuova libertà espressiva. Le grandi melodie del passato diventano occasione di rilettura e invenzione, mantenendo intatto l'incanto dei primi ascolti e rinnovando la magia per un pubblico trasversale.

L'album sarà disponibile in doppio CD, doppio LP 180 gr, e in cofanetto a tiratura limitata e numerata, offrendo un'esperienza d'ascolto completa sia agli storici ammiratori che alle nuove generazioni di ascoltatori. Con Le Mie Radici, Renato Zero suggella ancora una volta la sua unicità, regalando al pubblico un omaggio emozionante ai miti che hanno ispirato e guidato il suo percorso artistico.