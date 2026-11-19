Samsung lancia le offerte Black Friday 2026 sui TV Micro RGB, The Frame e Mini LED, con soundbar in omaggio, cornice e Trade Up fino a 500 euro.

Fino a 500 euro di sconto sui TV Samsung in occasione del Black Friday 2026, con un pacchetto di promozioni che interessa i modelli Micro RGB, The Frame e Mini LED. Le iniziative sono già attive e resteranno disponibili fino al 1° dicembre 2026, alle ore 9:00, mentre il giorno clou del Black Friday è fissato per venerdì 27 novembre.

Il cuore dell'offerta è il programma Trade Up TV: chi consegna il proprio televisore usato, di qualsiasi marca, da avviare allo smaltimento come rifiuto elettrico ed elettronico, può ottenere uno sconto fino a 500 euro sull'acquisto di un apparecchio Samsung aderente. In pratica il vecchio schermo viene ritirato e il prezzo del nuovo scende in modo sensibile.

Chi preferisce un modello OLED, Neo QLED o Micro RGB tra quelli selezionati riceve in regalo una soundbar Samsung B420F, offerta valida dal 3 al 30 novembre 2026. Per chi vuole migliorare anche la resa audio del salotto, l'acquisto diventa così un'occasione completa.

Sul fronte del design, la serie The Frame ha una promozione dedicata. Acquistando un modello aderente tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2026 è prevista una cornice in regalo, utile per personalizzare lo schermo e farlo integrare con l'arredo. Fino al 31 dicembre, lo stesso televisore dà inoltre diritto a un voucher di 12 mesi per accedere a Samsung Art Store.

Un ulteriore sconto del 5% è previsto per ordini di almeno 1.000 euro, valido dalle ore 9:01 del 17 novembre fino alle ore 9:00 del 24 novembre 2026. Il beneficio riguarda anche i prodotti TV&AV aderenti all'iniziativa.

Dal punto di vista tecnico, i Micro RGB si basano su una retroilluminazione con LED rossi, verdi e blu di dimensioni microscopiche, gestita tramite un'elaborazione basata sull'intelligenza artificiale che migliora colori e dettagli. The Frame, quando è spento, attiva la Modalità Arte e mostra opere d'arte o fotografie personali. I Mini LED puntano invece su un controllo preciso della retroilluminazione, che valorizza contrasto e dettagli, e su alcuni modelli è disponibile la funzione 4K AI Upscaling per migliorare la risoluzione dei contenuti.

Gli acquisti si effettuano su Samsung Shop Online e sull'app Samsung Shop, dove ogni iniziativa segue periodi e regole propri da verificare prima dell'ordine.