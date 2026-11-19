Idee regalo per Natale tra cuffie, speaker e sistemi Hi-Fi di JBL, JVC e Kenwood: caratteristiche, prezzi e disponibilità nei principali store online.

Cuffie, speaker e sistemi Hi-Fi firmati JBL, JVC e Kenwood si candidano a diventare i regali di Natale per chi ama ascoltare musica in casa e in movimento. I prezzi consigliati vanno da 59,99 euro a 299,99 euro, con modelli acquistabili sui siti ufficiali dei marchi, su Amazon e presso i rivenditori di elettronica.

Le JBL Live 780NC sono cuffie leggere e pieghevoli, dotate di driver dinamici da 40 mm e della cancellazione adattiva del rumore True Adaptive Noise Cancelling 2.0, che riduce le distrazioni durante l'ascolto di playlist, podcast e film. Rivestite in materiale soft-touch e con cerniere in metallo, sono disponibili in sette colori: blu, nero, bianco, beige, verde, viola e arancione. Il prezzo consigliato è di 179,99 euro.

La JBL Pulse 6 è uno speaker con audio a 360 gradi, reso più potente e bilanciato dalla tecnologia AI Sound Boost. Il dispositivo integra un sistema di luci personalizzabili che seguono il ritmo della musica. La maniglia illuminata ne facilita il trasporto, mentre le modalità Ambient e la funzione Bedside Lamp permettono di trasformarlo in una lampada d'atmosfera quando la festa finisce. Costa 299,99 euro.

Il JBL EasySing Mic Mini è un microfono compatto pensato per cantare e registrare contenuti ovunque. Grazie all'intelligenza artificiale è possibile attenuare o eliminare la voce originale da un brano, mentre Voice Boost ed effetti vocali permettono di personalizzare ogni esibizione. La connessione wireless, la custodia tascabile e l'uso a mani libere completano il pacchetto. Il prezzo consigliato è di 149,99 euro.

Tra le proposte di JVC spiccano i JVC HA-NP1T, i primi auricolari true wireless open-ear del marchio. Il design clip-on, ispirato agli earcuff, mantiene gli auricolari aderenti senza chiudere il canale uditivo, e il comfort resta elevato anche dopo molte ore. Il suono è chiaro ed equilibrato, con Bluetooth 5.3 e un'autonomia complessiva di 24 ore. Usandone uno solo, è possibile alternare musica e conversazioni senza togliere nulla. Il prezzo consigliato è di 129,99 euro, con disponibilità sullo store online JVC e presso i principali rivenditori.

Le JVC HA-S59W sono cuffie leggere con padiglioni ruotabili, facili da riporre in borsa. I driver da 30 mm offrono un suono personalizzabile tramite l'app JVC Headphones, che propone cinque modalità audio. La connessione Bluetooth 5.4 multipoint collega due dispositivi contemporaneamente, mentre l'autonomia arriva fino a 50 ore e il cavo audio può essere rimosso. Disponibili nei colori verde, blu, beige e nero, costano 59,99 euro e si acquistano sul sito Kenwood Store.

Per chi preferisce l'ascolto domestico, il sistema Hi-Fi KENWOOD M-450DAB riunisce in un apparecchio compatto la riproduzione dei CD, la ricezione delle stazioni DAB+ e FM e lo streaming via Bluetooth. La porta USB offre un'ulteriore fonte di ascolto, mentre le cinque equalizzazioni preimpostate aiutano a modellare il suono. Il prezzo consigliato è di 129,99 euro, con vendita esclusiva sul sito Kenwood Store.