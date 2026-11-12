Ignazio La Russa ospite a Dritto e Rovescio: sicurezza nazionale, scuola e Islam

Questa sera, nella nuova puntata di Dritto e Rovescio, sarà protagonista Ignazio La Russa, presidente del Senato, intervistato dal conduttore Paolo Del Debbio. L'appuntamento televisivo, in onda in prima serata su Retequattro, si concentrerà su tematiche di estrema attualità per il Paese.



La minaccia degli attacchi hacker e i rischi per la sicurezza nazionale saranno al centro dell'intervista. La Russa offrirà una sua lettura sulla crescente allerta legata alla cyber-sicurezza, spiegando le strategie necessarie a proteggere le istituzioni e le infrastrutture italiane da nuovi pericoli digitali. Verranno inoltre analizzate modalità e contromisure da adottare per fronteggiare eventuali minacce.



Successivamente, il talk show si soffermerà sulla controversia relativa ai libri di testo nei licei italiani. La discussione verterà anche sulla sicurezza dei giovani e sulle misure che il governo intende mettere in campo a sostegno di famiglie e imprese, tematiche sempre più centrali nell'attualità politica e sociale.



Nella parte finale della trasmissione, ampio spazio sarà dedicato al delicato tema della convivenza con l'Islam in Italia, con attenzione particolare alla condizione e ai diritti delle donne nelle comunità musulmane.



Tra gli ospiti che arricchiranno il dibattito figurano Augusta Montaruli (Fratelli d'Italia), Davide Faraone (Italia Viva), Anna Maria Cisint (Lega), Lorenzo Pacini (Partito Democratico) e Michele Gubitosa (Movimento 5 Stelle). La presenza di voci appartenenti a diversi schieramenti offrirà una panoramica ampia e articolata sui temi trattati.