Antonio Tajani ospite a Dritto e Rovescio: focus su elezioni USA e manovra finanziaria

Questa sera, in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio condurrà una nuova puntata di "Dritto e rovescio" con un ospite d'eccezione: il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. L'attesa intervista affronterà i temi più caldi dell'attualità politica, sia a livello nazionale che internazionale.



Tra i punti centrali il dibattito sulle elezioni di medio termine negli Stati Uniti d'America e le ricadute sugli equilibri geopolitici globali. Tajani discuterà le nuove prospettive che si aprono per l'Italia e l'Europa alla luce dei risultati americani, prestando particolare attenzione alle implicazioni economiche.



Spazio poi alla manovra finanziaria italiana e alle sfide economiche che il Paese si trova ad affrontare, in un contesto segnato da incertezza e scelte decisive per il futuro.



L'approfondimento proseguirà analizzando le conseguenze della sconfitta di Donald Trump, con un focus sulle dinamiche internazionali e gli scenari futuri che questa nuova fase politica potrebbe inaugurare.



La puntata non tralascerà il tema delle Baby Gang, fenomeno sociale sempre più attuale, e il caso Garlasco, con nuovi sviluppi dopo la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio.



Accanto a Tajani, tra gli ospiti figurano anche Paola De Micheli (Partito Democratico), Marco Lisei (Fratelli d'Italia) e Matteo Perego (Forza Italia), a confermare la varietà dei punti di vista e la qualità del confronto che caratterizzano il talk show.