La nuova Jeep Compass 4xe sfida neve e ghiaccio con tecnologia e sicurezza

Libertà di avventura, massima sicurezza e tecnologia avanzata: la nuova Jeep Compass 4xe esprime questi valori affrontando con successo le condizioni più estreme del Circolo Polare Artico. Il SUV completamente elettrico si è messo alla prova sulle superfici innevate e ghiacciate di Arjeplog, in Svezia, dimostrando un controllo impeccabile grazie alla trazione integrale e al sistema Jeep Selec-Terrain®.

Il cuore tecnologico della Compass 4xe combina due motori elettrici distinti, capaci di erogare 157 kW e 345 Nm sull'asse anteriore e 132 kW e 232 Nm su quello posteriore, con una distribuzione intelligente della coppia. Questa configurazione permette al SUV di gestire sia le sfide del fuoristrada più impegnativo sia gli ostacoli della guida quotidiana, specialmente su superfici scivolose o ghiacciate.

In modalità SNOW, il sistema Jeep Selec-Terrain® adatta in automatico i parametri di trasmissione, acceleratore e 4x4 per massimizzare l'aderenza e prevenire lo slittamento delle ruote. Il controllo di trazione e il sistema ESP calibrano le soglie di intervento per mantenere sempre la tenuta di strada. Raccomandata per fondi ghiacciati e scivolosi, questa modalità consente al sistema Selec-Terrain di massimizzare la trazione in base all'aderenza disponibile. L'erogazione progressiva della coppia limita il pattinamento delle ruote e favorisce un controllo sicuro del veicolo.

La nuova Compass 4xe offre cinque modalità di guida: AUTO, SPORT, SAND & MUD, SNOW e 4WD LOCK, così da permettere al conducente di adattarsi a qualsiasi situazione, dal traffico cittadino ai sentieri innevati. In particolare, la modalità SNOW limita la potenza al 80% per una guida più fluida e gestibile durante i mesi freddi, con trazione integrale AWD sempre attiva.

L'autonomia arriva fino a 606 km (ciclo WLTP), rendendo la Compass 4xe un veicolo ideale sia per le trasferte quotidiane sia per le avventure senza limiti. La gestione sofisticata dei motori elettrici permette di controllare accelerazione, decelerazione e distribuzione della coppia in tempo reale. Il sistema opera in sinergia con ABS ed ESP per garantire stabilità, aderenza e sicurezza in ogni condizione.

Il quarto episodio delle Jeep Capability Stories celebra proprio la libertà e il piacere di guidare su strade innevate, sottolineando come la Compass 4xe sia la massima espressione del DNA Jeep fatto di autenticità, innovazione e passione per l'avventura.

Da quasi 85 anni, Jeep è sinonimo di SUV con leggendaria capacità off-road, tecnologie avanzate e un'eccezionale versatilità per chi ama la scoperta e il divertimento. Oggi, con motori elettrici e sistemi ibridi all'avanguardia, il marchio continua a porsi come punto di riferimento per robustezza e stile su ogni terreno.