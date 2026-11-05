Natale con Snoopy: il nuovo speciale Peanuts debutta il 13 novembre su Apple TV

Apple TV annuncia l'arrivo di un nuovo speciale natalizio dedicato ai celebri personaggi dei Peanuts, "Snoopy presenta: Natale con Snoopy", in anteprima dal 13 novembre in esclusiva streaming. Nel nuovo appuntamento firmato Peanuts, tutti i bambini cercano di comportarsi bene, ma Snoopy finisce inaspettatamente nella lista dei cattivi di Babbo Natale. Con solo 12 giorni per riscattarsi, il simpatico bracchetto si imbarca in un viaggio straordinario per dimostrare che le apparenze possono ingannare e che il Natale è molto più di una semplice corsa ai regali.

Lo speciale è impreziosito dalle musiche originali del compositore candidato agli Emmy Jeff Morrow. Tra i brani spiccano la vivace "Get Ready", cantata dal vincitore EGOT John Legend e prodotta da Raphael Saadiq, e la raffinata "Trying To Get There" interpretata dai vincitori dei Grammy Kamasi Washington e Leon Bridges. Non manca una suggestiva versione di "Have Yourself a Merry Little Christmas" eseguita dalla talentuosa Laufey, anch'essa premiata ai Grammy, con la produzione di Spencer Stewart.

Prodotto da Peanuts e WildBrain, lo speciale rende omaggio alla storica striscia di Charles M. Schulz. La lista dei produttori include nomi come Josh Scherba, Stephanie Betts, Logan McPherson, Paige Braddock, Chris Bracco e Mark Evestaff. Apple TV continuerà a essere la casa esclusiva dei contenuti Peanuts almeno fino al 2030, offrendo sia la libreria dei classici sia nuove serie e speciali originali nati dalla collaborazione con WildBrain, Peanuts Worldwide e Lee Mendelson Film Productions.

Recentemente, Apple TV ha annunciato anche un nuovo lungometraggio animato dal titolo "Snoopy Unleashed": la pellicola seguirà Snoopy in fuga e Charlie Brown con il resto della banda in un viaggio avventuroso in città, sottolineando ancora una volta il vero valore dell'amicizia.

Nel catalogo Apple TV spiccano numerosi altri titoli legati al mondo Peanuts, come "Snoopy nello Spazio", "Le avventure di Snoopy" e diversi speciali originali tra cui "Le piccole cose contano, Charlie Brown" e "Marcie, sei unica!". La piattaforma propone inoltre documentari vincitori di Emmy come "Chi sei, Charlie Brown?" e classici molto amati come "Un Natale da Charlie Brown".

Apple TV continua a rafforzare la sua offerta per bambini e famiglie con una lineup che comprende anche "Un minotauro per fratello", "WondLa", "Yo Gabba GabbaLand!" e molti altri, espandendo il proprio catalogo con serie e film pluripremiati adatti a tutte le età.

Apple TV, disponibile su oltre un miliardo di schermi in più di 100 Paesi, offre sette giorni di prova gratuita e speciali offerte con l'acquisto di nuovi dispositivi Apple. Con 924 vittorie e 3.904 nomination tra film, serie e documentari originali, la piattaforma si conferma tra i servizi di streaming di maggiore successo a livello globale.