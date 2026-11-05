U2: il nuovo album Carnaval de Luz esce il 13 novembre, doppio concerto a Milano nel 2027

Grande attesa tra i fan degli U2: il 13 novembre la band irlandese pubblicherà in tutto il mondo il nuovo album intitolato Carnaval de Luz, sotto l'etichetta Universal Music.

Bono e The Edge racconteranno in esclusiva la nascita e le ispirazioni dietro il disco in una lunga intervista realizzata da Paola Maugeri a Dublino, che sarà disponibile integralmente da venerdì 6 novembre su virginradio.it. Estratti di questa conversazione saranno trasmessi in radio giovedì 12 novembre dalle 21.00 nello Speciale Best Rock - U2 Carnaval de Luz, anticipato da lunedì 9 da brevi pillole quotidiane dal titolo Long Playing Stories. L'intera iniziativa sarà accompagnata da una campagna di comunicazione pianificata da Virgin Radio su TV, stampa, digital e affissioni.

Dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, è ufficiale anche il nuovo tour mondiale della band: Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth prenderà il via nel 2027 e proseguirà nei prossimi anni con tappe nel Regno Unito e in Europa. Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. torneranno sui palchi degli stadi internazionali, coinvolgendo migliaia di fan in una serie di concerti imperdibili.

La tournée farà tappa anche in Italia con due date evento: il 5 e 6 luglio 2027 allo Stadio San Siro di Milano. Entrambe le serate avranno Virgin Radio come radio ufficiale italiana del tour.

L'annuncio segna un atteso ritorno per una delle band più amate al mondo, pronta a emozionare ancora una volta il pubblico con nuove canzoni e grandi classici in una cornice live di grande impatto.