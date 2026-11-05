Le Iene: a Taranto la svolta sulla ex Ilva, il mistero Fentanyl e mafia a New York

Questa sera nuovo appuntamento di "Le Iene" su Italia 1 con una puntata ricca di temi di enorme attualità, dalla svolta storica della vicenda ex Ilva di Taranto fino al mistero delle fiale di Fentanyl rubate e un viaggio esclusivo nel cuore della mafia italoamericana a New York.

Al centro della puntata la chiusura definitiva dell'area a caldo della ex Ilva di Taranto, sancita dalla Corte di Cassazione e considerata la principale fonte di inquinamento e rischio sanitario per la città. Gaetano Pecoraro torna sui luoghi simbolo di questa battaglia, restituendo voce ai protagonisti: undici genitori tarantini uniti in un'associazione che ha condotto una lotta legale lunga anni, fino ad arrivare a ottenere una sentenza fondamentale per la tutela della salute dei cittadini. Il servizio racconta emozioni, paure e motivazioni di chi ha difeso il diritto alla salute dei propri figli. Ma la decisione della chiusura apre anche una ferita profonda dal punto di vista sociale ed economico: migliaia di operai ora rischiano il proprio lavoro, tra cassa integrazione e incertezza per il futuro.

Il reportage, firmato Riccardo Spagnoli, culmina in un confronto fra alcuni dei genitori promotori della battaglia giudiziaria e i lavoratori dell'impianto: due volti della stessa città, apparentemente contrapposti, ma in realtà uniti dal sogno di un futuro dove salute e lavoro possano convivere. Due anime di Taranto che, pur con paure e storie diverse, cercano un punto di incontro fra dignità lavorativa e diritto a un ambiente sano.

Non mancano i temi di cronaca nera e sociale: Roberta Rei indaga sul mistero delle 80 fiale di Fentanyl rubate all'Ospedale Israelitico di Roma. Alcuni consumatori abituali di eroina hanno infatti segnalato effetti anomali della sostanza, facendo sospettare la presenza del potente oppioide come taglio. Quattro campioni analizzati non hanno però rilevato la presenza di Fentanyl. Nel corso dell'inchiesta, la stessa inviata si ritrova tra le mani 49 fiale rubate da una farmacia ospedaliera: un mistero ancora aperto.



Infine, Giulio Golia porta il pubblico attraverso la storia e i segreti della mafia italoamericana a New York. Il reportage approfondisce possibili rapporti tra la criminalità organizzata e la figura di Donald Trump, attraverso interviste e testimonianze esclusive. Golia incontra anche un ex affiliato della potente famiglia Gambino, ora residente a Trieste, per gettare nuova luce sui legami tra la mafia statunitense e il tessuto sociale, fino agli odierni scenari politici con alcuni esponenti che si sono trasformati in attivisti a sostegno del presidente americano.

L'appuntamento è condotto da Veronica Gentili insieme ai volti storici e nuove presenze in studio, tra cui Sangiovanni. Il programma continua a offrire uno sguardo diretto e senza filtri sulle storie e sulle sfide più attuali e discusse in Italia e nel mondo.