I nuovi guanti Kailash 2 di Roeckl: performance e sostenibilità con Polartec riciclato

I guanti Kailash 2 di Roeckl adottano il Polartec Power Stretch Pro Recycled: materiali riciclati, performance avanzate e attenzione all'ambiente.

I nuovi guanti Kailash 2 di Roeckl rappresentano un punto di svolta nel settore outdoor, unendo performance elevate e spirito sostenibile grazie all'utilizzo della più recente innovazione tessile di Polartec: Power Stretch Pro Recycled.

Il tessuto all'avanguardia, sviluppato da Polartec, incorpora il 91% di materiali riciclati post-consumo sia per la componente in poliestere che per quella in nylon, integrando anche materiali di origine vegetale. Questo approccio consente di ridurre in modo significativo l'impatto ambientale senza compromettere le caratteristiche di resistenza, elasticità in quattro direzioni e calore leggero che hanno reso celebre Power Stretch Pro tra gli amanti delle attività dinamiche.

Il nuovo tessuto mantiene la classica struttura a maglia bicomponente, ora realizzata con poliestere e nylon interamente da fonti riciclate, senza rinunciare alla morbidezza, alla capacità di ripresa della forma, alla resistenza all'abrasione e alle qualità anti-pilling. L'attenzione verso la sostenibilità è confermata anche dalla certificazione bluesign, garanzia di un processo produttivo rispettoso dell'ambiente.

Pensati per temperature fresche, uso quotidiano e attività outdoor, i guanti Kailash 2 combinano il calore traspirante e la flessibilità del Polartec Power Stretch Pro Recycled con una struttura sottile che segue i movimenti della mano. Dettagli riflettenti migliorano la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione, mentre il grip in silicone assicura una presa sicura su manubri, bastoncini o oggetti di uso comune. Un altro plus è la compatibilità touchscreen, che consente l'uso di smartphone e dispositivi elettronici senza dover togliere i guanti.

I guanti Kailash 2 non sono solo un accessorio tecnico per l'outdoor, ma anche il risultato concreto dell'impegno condiviso tra Roeckl e Polartec verso processi produttivi più responsabili. Un prodotto che ridefinisce gli standard di comfort e funzionalità con un occhio sempre attento al futuro del pianeta.