Piaggio Typhoon 2026: il nuovo scooter urbano tra stile sportivo e tecnologia avanzata

Piaggio rilancia uno dei suoi scooter più iconici con il nuovo Typhoon, progettato per interpretare lo spirito energico di chi vive la città senza sosta. Più grintoso, più tecnologico, più pronto che mai ad affrontare la città. Il nuovo Piaggio Typhoon torna a interpretare lo spirito di una generazione che non si ferma mai.

Il Typhoon 2026 conquista subito per il suo design moderno e muscoloso, linee dinamiche e una personalità sportiva immediatamente riconoscibile. Pensato per offrire praticità e stile, questo scooter si distingue per robustezza, agilità e grande facilità di utilizzo, adattandosi perfettamente ai ritmi frenetici urbani. Ogni dettaglio è concepito per garantire sicurezza, comfort e piacere di guida anche nei tragitti più impegnativi.

Ma il nuovo Typhoon è soprattutto un'attitudine. È la voglia di uscire, esplorare, incontrarsi. È l'energia di chi vive la città come un terreno di opportunità. È la libertà di scegliere il proprio percorso senza compromessi.

Il Typhoon fa della semplicità un punto di forza: la pedana ampia e piatta, il design compatto e minimalista e un feeling di guida immediato lo rendono l'alleato perfetto per la mobilità cittadina. Il frontale a becco d'anatra, le grandi ruote da 14 pollici e lo scudo protettivo firmano uno stile giovane e dinamico che promette indistruttibilità e controllo anche tra binari, pavé e buche.

Dal punto di vista tecnico, il progetto è stato rinnovato con tecnologie di ultima generazione: telaio in tubi d'acciaio ad alta resistenza, motore monocilindrico 4 tempi da 124 cc, omologato Euro 5+, capace di erogare 7,8 kW a 7.400 giri/min e una coppia massima di 10,4 Nm a 6.200 giri/min. Il cambio è variatore automatico CVT, l'avviamento elettrico e la lubrificazione a carter umido assicurano affidabilità in ogni situazione.

Le sospensioni posteriori regolabili su quattro posizioni e la forcella idraulica offrono una ciclistica solida; il sistema frenante combina un disco anteriore da 220 mm a un tamburo posteriore da 140 mm con tecnologia CBS (Combined Braking System), per una maggiore sicurezza anche sul bagnato.

Grande attenzione anche alla praticità: la pedana piatta permette di trasportare comodamente borse o zaini, grazie al gancio di sicurezza nel controscudo. Il nuovo cruscotto digitale TFT consente la visualizzazione delle funzionalità dello smartphone tramite il sistema Piaggio MIA, innalzando la connettività a bordo.

Il Typhoon 2026 sarà disponibile in quattro colori dal carattere deciso: Nero Monsone, Bianco Boreale, Grigio Scirocco e Blu Oceano, sottolineando la sua vocazione urbana e dinamica.

Completano il profilo tecnico dimensioni pensate per la città: lunghezza 1.985 mm, larghezza 806 mm (specchi inclusi), altezza sella 797 mm e serbatoio da 6 litri (+1,2 di riserva). Pneumatici tubeless 120/70-14 sia all'anteriore che al posteriore assicurano stabilità e maneggevolezza.

Con il nuovo Typhoon, Piaggio rinnova la sua promessa di una mobilità urbana che unisce tradizione, innovazione e passione italiana, trasformando ogni tragitto in città in un'esperienza personale e unica.