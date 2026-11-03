Honda e IXON presentano la nuova collezione di abbigliamento tecnico a EICMA 2026

Honda e IXON svelano a EICMA 2026 una collezione di abbigliamento tecnico pensata per stili adventure, urban e sport. Arrivo nei concessionari a inizio 2027.

Honda e IXON presentano a EICMA 2026 la nuova collezione completa di abbigliamento tecnico dedicata ai motociclisti. Il debutto arriva dopo l'annuncio della partnership strategica avvenuto all'inizio dell'anno e anticipa il lancio commerciale della gamma, previsto per marzo 2027.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l'esperienza di IXON nel settore dell'abbigliamento protettivo e il DNA stilistico di Honda, con l'obiettivo di offrire un equipaggiamento capace di rispondere alle esigenze di motociclisti con stili di guida differenti. La collezione è stata sviluppata per garantire un equilibrio tra protezione, prestazioni e comfort, attraverso soluzioni specifiche per diverse condizioni di utilizzo. La distribuzione sarà affidata esclusivamente alla rete dei concessionari Honda.

L'offerta si articola in tre principali segmenti: adventure, touring e sportivo. Una proposta trasversale che comprende capi pensati per la guida più dinamica, le lunghe percorrenze e gli spostamenti quotidiani.

Il modello più rappresentativo della gamma sportiva è la tuta integrale in pelle Vortex 3, proposta nelle tradizionali colorazioni Honda rosso, bianco e blu. Sviluppata per chi cerca prestazioni di ispirazione racing, è caratterizzata da un'impostazione orientata all'utilizzo in pista. Tra le soluzioni tecniche spiccano il profilo aerodinamico posteriore derivato dalla MotoGP, il gilet interno in rete removibile e le ampie zone elasticizzate, studiate per favorire libertà di movimento e comfort anche nella guida più impegnativa.

Per gli appassionati di avventura sono disponibili due completi basati sulla giacca Odin e sui pantaloni protettivi coordinati. Proposti in due varianti cromatiche, questi equipaggiamenti puntano su protezione dagli agenti atmosferici, regolazioni personalizzabili e comfort sulle lunghe distanze. A completare la proposta ci sono guanti specifici, progettati per integrarsi con il resto dell'abbigliamento.

La collezione guarda anche all'utilizzo stradale e urbano. La giacca Striker 2 interpreta il segmento roadster con uno stile discreto ma riconoscibile e dotazioni protettive di livello premium, mentre la più leggera Smoton è pensata per gli spostamenti di tutti i giorni e il tempo libero. L'offerta comprende inoltre diversi modelli di guanti, tra cui Sinergy, Air 2 e Mig 2.

La nuova collezione Honda x IXON sarà disponibile da marzo 2027 presso una selezione di concessionari Honda. Un progetto che rafforza la collaborazione tra i due marchi e mette al centro tre elementi fondamentali per ogni motociclista: prestazioni, protezione e stile.