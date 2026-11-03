Piaggio MP3: venti anni di innovazione che hanno rivoluzionato la mobilità urbana

Piaggio MP3 compie venti anni: dal 2006 ha ridefinito sicurezza, comfort e tecnologia degli scooter a tre ruote. Oggi riferimento globale nella mobilità urbana.

Piaggio MP3 celebra venti anni dalla sua introduzione, confermandosi come uno dei protagonisti della mobilità urbana moderna. Dal 2006, questo scooter a tre ruote ha cambiato radicalmente il concetto stesso di spostamento cittadino, portando sicurezza, stabilità e comfort a livelli inediti per il settore.

Dal 2006 ha rivoluzionato la mobilità urbana, reinventando il concetto di scooter e definendo nuovi standard di sicurezza, stabilità e comfort. Oggi, Piaggio MP3 continua a evolversi e si distingue per l'integrazione di tecnologie d'avanguardia e soluzioni ispirate al mondo automotive, offrendo un'esperienza di mobilità sempre più sofisticata.

Il successo di Piaggio MP3 ha raggiunto una dimensione internazionale, con oltre 250.000 veicoli venduti nel mondo. In particolare, la Francia rappresenta il mercato di massimo riferimento, con oltre 150.000 unità commercializzate - quasi il 60% della produzione globale. Questo successo è dovuto alla capacità del veicolo di rispondere alle esigenze degli utenti più evoluti, offrendo sicurezza e comfort propri dell'automobile insieme alla praticità di uno scooter.

La vera rivoluzione tecnica introdotta da MP3 riguarda le due ruote anteriori indipendenti e basculanti, unite all'esclusivo sistema di sospensioni. Questa soluzione ha permesso di raggiungere livelli di sicurezza inimmaginabili fino a quel momento per il mondo degli scooter e delle moto. Il mezzo si è imposto come ideale per la vita metropolitana grazie anche alla grande capacità di carico, alla protettività e alla semplicità di utilizzo, essendo guidabile con la patente auto.

Nel corso di questi venti anni, MP3 si è evoluto sia dal punto di vista tecnico che stilistico. Nato con cilindrata da 250 cc, ha visto numerose motorizzazioni sempre più avanzate, dall'innovativo modello ibrido del 2009 - primo scooter al mondo a integrare propulsione termica ed elettrica - alle versioni più recenti Euro 5+ in linea con le più stringenti normative ambientali. L'attuale gamma include motorizzazioni tecnologiche da 310, 400 e 530 cc, garantendo prestazioni di alto livello e rispetto dell'ambiente.

La sicurezza è ulteriormente assicurata da sistemi ABS a tre canali, dal controllo elettronico ASR (Acceleration Slip Regulation) che previene lo slittamento della ruota posteriore su superfici insidiose, e dispositivi ARAS (Advanced Rider Assistance System) con tecnologia Imaging Radar 4D. La versione top di gamma 530 hpe Exclusive include dotazioni da vero veicolo premium come cruise control e retromarcia con videocamera.

La modernità di Piaggio MP3 emerge anche nella connettività, grazie al sistema MIA che consente la visualizzazione delle funzioni dello smartphone sul display di bordo, ampliando le funzionalità a supporto della guida. La fanaleria full LED, il display TFT full color e il sistema keyless completano un mezzo che oggi rappresenta la soluzione definitiva di mobilità intelligente, sicura e totale per chi vuole dominare la città.