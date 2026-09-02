Nuovi titoli in arrivo su Xbox Game Pass: RuneScape, SpeedRunners 2 e molte sorprese

Arrivano su Xbox Game Pass giochi come RuneScape: Dragonwilds, SpeedRunners 2 e altri titoli attesi, tra novità, aggiornamenti e addii importanti alla libreria.

Xbox Game Pass ha annunciato un settembre ricco di novità che promettono di soddisfare ogni tipo di giocatore, dal fan dei roguelike ai nostalgici dei picchiaduro fino agli amanti delle grandi avventure open-world. Da oggi è disponibile Shelldiver su cloud, console e PC, un gioco incrementale nei panni di una tartaruga che esplora l'oceano e potenzia le sue attrezzature, offrendo un'avventura rilassante e ricca di sorprese.

Dal 3 settembre debutta SpeedRunners 2: King of Speed, seguito attesissimo del celebre platform competitivo. I giocatori potranno sfidarsi online e in locale con un massimo di 8 partecipanti, tra salti spettacolari e mappe meticolosamente progettate. Subito dopo, dal 4 settembre, arriva Dice a Million, roguelike di costruzione di mazzi dove la fortuna dei dadi e la strategia si intrecciano in ogni lancio, disponibile anche su Xbox Series X|S e cloud.

Per gli appassionati di storie e combattimenti, Call of Duty: Black Ops Cold War sarà disponibile dall'8 settembre, con una campagna single player mozzafiato che porta il giocatore in luoghi iconici come Berlino Est, Vietnam, Turchia e il quartier generale del KGB sovietico.

Il 10 settembre due grandi arrivi: The Royal Writ, un roguelike medievale basato sulla costruzione di mazzi di carte in cui è fondamentale fare sacrifici per far crescere la leggenda del proprio regno, e Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, nuova evoluzione della serie picchiaduro in 3D con modalità single player inedita World Stage, supporto Cross-Play e Rollback Netcode, pensato sia per veterani sia per nuovi giocatori.

Il 15 settembre sarà invece la volta di RuneScape: Dragonwilds, nuova espansione ambientata nel continente di Ashenfall. I draghi si sono risvegliati e solo attraverso risorse, costruzione e sopravvivenza sarà possibile affrontare la Regina dei Draghi. In contemporanea, la versione completa 1.0 di TCG Card Shop Simulator consentirà finalmente a tutti di costruire mazzi Tetramon, organizzare tornei e gestire il miglior negozio di carte della zona.

Settembre riserva anche una prova in anteprima su EA Sports NHL 27 dal 4 settembre, occasione per vivere in anticipo tutte le novità della nuova stagione della NHL, tra modalità rinnovate e una presentazione aggiornata.

Tra le novità, debutta anche Aniimo dal 16 settembre: un RPG open-world di nuova generazione incentrato sulla cattura di creature, con pacchetti premio mensili esclusivi per gli abbonati Game Pass.

Non mancano però gli addii: I seguenti giochi usciranno presto dalla libreria di Game Pass: Commandos: Origins, Cricket 24, Cyberpunk 2077, Dead Cells, Deep Rock Galactic Survivor, Frostpunk 2, Mullet Madjack, Spiritfarer, Superliminal, Train Sim World 5. Chi vorrà continuare a divertirsi con questi titoli dovrà approfittarne prima del 15 settembre.

La line-up di settembre per Xbox Game Pass si conferma tra le più variegate degli ultimi mesi, capace di accontentare ogni palato videoludico, tra nuove avventure, aggiornamenti e grandi ritorni. Gli abbonati possono prepararsi a immergersi in mondi nuovi e mettersi alla prova tra gare, battaglie o gestioni strategiche di negozi digitali.