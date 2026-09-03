HOT WHEELS Infinite Rush: svelato il trailer e le novità sul Track Builder

HOT WHEELS Infinite Rush si mostra in un nuovo trailer e annuncia oltre 150 veicoli, collezioni esclusive e un Track Builder innovativo.

HOT WHEELS Infinite Rush si prepara a far sognare tutti gli appassionati di corsa arcade con un nuovo trailer che mette in mostra la straordinaria collezione di veicoli sbloccabili e le innovative funzionalità del Track Builder.

Il nuovo titolo debutterà il 10 settembre 2026 con accesso anticipato dal 7 settembre su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X e PC tramite Steam, Microsoft Store ed Epic Games Store. Il gioco promette un'esperienza dinamica grazie alle sue ambientazioni vivaci e alle numerose possibilità di personalizzazione.

Gli appassionati potranno collezionare oltre 150 veicoli al lancio, spaziando dalle intramontabili Hot Wheels Originals fino ai bolidi dei principali marchi automobilistici reali. Le auto potranno essere conquistate attraverso gare emozionanti, attività in modalità open world ed eventi speciali. La presenza di concessionari distribuiti per le isole consente di utilizzare le monete Rush per acquisire veicoli e oggetti di personalizzazione esclusivi, mentre un misterioso Concessionario Segreto offrirà, solo in occasioni speciali, i rarissimi modelli da veri intenditori.

Le modalità di gioco includono eventi uno contro uno, sfide di consegna e scontri contro le Rush Squad delle isole, tutti con la promessa di espandere la propria collezione con veicoli speciali. L'esperienza di personalizzazione raggiunge livelli inediti grazie al nuovo Track Builder: i giocatori potranno progettare circuiti unici che si integrano perfettamente con il terreno circostante. Il sistema adattivo permette ai moduli dei tracciati di seguire il profilo del mondo di gioco e offre indicatori di azione per definire comportamenti, traiettorie, accelerazioni e punti di frenata degli avversari virtuali.

HOT WHEELS Infinite Rush promette di ridefinire il genere arcade con una carica di velocità, originalità e creatività, offrendo a ogni giocatore la possibilità di creare la propria leggenda tra curve mozzafiato, gare adrenaliniche e infinite combinazioni di personalizzazione.