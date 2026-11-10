LG lancia nuovi fan coil per ambienti più confortevoli e soluzioni integrate

LG presenta una nuova gamma di fan coil ultra compatti e silenziosi per sistemi idronici, offrendo soluzioni integrate per il comfort e l'efficienza energetica.

LG Electronics amplia la propria offerta per il comfort ambientale con una nuova gamma di fan coil, progettata per integrarsi perfettamente ai moderni impianti idronici e alle ultime tecnologie per la climatizzazione. Questi nuovi ventilconvettori rappresentano l'anello finale della catena che, insieme a pompe di calore e sistemi per la produzione e l'accumulo di acqua calda sanitaria, consente una distribuzione efficiente dell'energia termica dai sistemi centrali agli spazi abitativi, garantendo benessere in ogni stagione.

La nuova gamma fan coil di LG si compone di tre configurazioni principali: Console Ultra Slim, Wall Mount Ultra Slim e Wall Mount Slim. Le soluzioni sono pensate per andare incontro alle esigenze di progettisti e installatori, permettendo di selezionare il modello più indicato sia per nuove costruzioni sia per interventi di riqualificazione energetica, in ambito residenziale e piccolo terziario.

Console Ultra Slim si distingue per il design compatto - solo 12,9 cm di spessore - ideale per installazioni a pavimento ma adattabile anche a soffitto grazie ad appositi accessori. È disponibile in quattro taglie, con potenze in riscaldamento da 0,5 a 3,4 kW e in raffrescamento da 0,4 a 3,3 kW. La presa d'aria ottimizzata e la valvola a tre vie integrata facilitano sia l'adattamento agli spazi che la configurazione dell'impianto.

Pensata per installazioni a parete, la Wall Mount Ultra Slim mantiene uno spessore minimo di 12,9 cm e rappresenta una soluzione compatta anche come complemento agli impianti radianti a pavimento. È disponibile in tre taglie, con prestazioni in riscaldamento da 0,6 a 1,9 kW e in raffrescamento da 0,5 a 2,0 kW.

Per esigenze di potenza maggiore, Wall Mount Slim offre dimensioni leggermente superiori, con uno spessore di 23 cm, e si declina anch'essa in tre taglie. Le prestazioni spaziano da 1,4 a 4,6 kW in riscaldamento e da 1,1 a 3,9 kW in raffrescamento, rendendola adatta sia per il residenziale che per il piccolo terziario.

Tutte le versioni sono dotate di motori BLDC ad alta efficienza e logica di controllo PID, che regola la velocità del ventilatore in funzione delle reali esigenze dell'ambiente. Questa tecnologia permette di mantenere la temperatura desiderata con bassi consumi e minima rumorosità. La certificazione Eurovent garantisce la qualità delle prestazioni dichiarate.

La distribuzione omogenea dell'aria viene assicurata da ventilatori tangenziali e, nelle varianti a parete, da un'ampia aletta motorizzata. Il design minimalista, la finitura bianca RAL9003 e le dimensioni compatte favoriscono un'integrazione discreta sia in spazi residenziali che professionali. Nei modelli Wall Mount Ultra Slim e Wall Mount Slim, la struttura combina solidità e attenzione per l'inserimento architettonico.

La gestione delle unità risulta semplice e intuitiva: ogni fan coil dispone di pannello touch a bordo macchina e telecomando fornito di serie. La connettività Modbus integrata consente la gestione intelligente e l'integrazione con i sistemi di supervisione degli edifici, garantendo un controllo coordinato di tutti i parametri ambientali. Inoltre, per Wall Mount Ultra Slim e Wall Mount Slim è possibile scegliere anche un termostato ambiente elettronico opzionale, disponibile dal primo trimestre 2027.



