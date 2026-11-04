ASI in Pista 2026 celebra Andrea de Adamich e debutta il Dallara Formula 3 Revival

Il celebre appuntamento autunnale con ASI in Pista torna sabato 7 novembre all'Autodromo Riccardo Paletti di Varano de' Melegari (Parma), richiamando appassionati da tutta Italia. L'evento, riservato alle auto stradali costruite fino al 2006 e a quelle da competizione prodotte fino al 1996, raggruppa vetture delle categorie Formula, Rally, Turismo e Sport Prototipo. Il programma include anche una sessione speciale di omologazione, dedicata al rilascio dei Certificati di Identità ASI, strumento fondamentale per il riconoscimento ufficiale delle storiche.

Quest'anno la manifestazione riserva un sentito tributo ad Andrea de Adamich, a un anno dalla sua scomparsa. La Scuderia de Adamich partecipa alla kermesse per omaggiare l'attività sportiva dell'indimenticabile pilota, mettendo in mostra le auto che hanno segnato i momenti più iconici della sua carriera. In esposizione anche i modelli più rappresentativi utilizzati dal Centro Internazionale di Guida Sicura, fondato proprio da de Adamich e con sede all'autodromo di Varano.

Una delle principali novità di questa edizione è l'introduzione del Dallara Formula 3 Revival. Questo esclusivo evento nell'evento vede protagoniste le monoposto progettate dalla factory di Varano de' Melegari, celebri per aver dominato la scena internazionale della Formula 3. Un'occasione unica per ammirare da vicino le vetture che hanno fatto la storia di una delle categorie più importanti del motorsport.

Entusiasmo anche da parte dell'organizzazione, come conferma il Presidente ASI, Alberto Scuro: La pista è sempre una grande attrattiva per gli appassionati - e la formula del track day, senza velleità agonistiche, riesce a soddisfare tutte le esigenze, in primis quella di guidare la propria auto storica in sicurezza. Siamo molto felici che Dallara e Scuderia de Adamich abbiano aderito al programma per arricchire la manifestazione e per dare ancora più significato al tributo dedicato all'amico Andrea de Adamich.

L'edizione 2026 si preannuncia quindi come un appuntamento imperdibile per gli amanti delle auto d'epoca e del motorsport italiano, tra memoria, passioni e novità assolute.