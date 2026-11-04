Opel Grandland Electric stupisce: primo SUV Opel con caricatore di bordo da 22 kW

Opel amplia le possibilità di ricarica della propria gamma elettrica introducendo una nuova soluzione dedicata a Grandland. Le versioni completamente elettriche del SUV tedesco sono infatti le prime vetture del marchio a poter essere equipaggiate con un caricatore di bordo da 22 kW, una tecnologia che consente di ridurre sensibilmente i tempi di ricarica in corrente alternata e offre maggiore flessibilità nell'utilizzo quotidiano.

L'aggiornamento riguarda Opel Grandland Electric, Grandland Electric Long Range e Grandland Electric AWD. Grazie al nuovo caricatore, quando collegato a un'infrastruttura compatibile, il SUV può sfruttare una potenza di ricarica AC doppia rispetto alla tradizionale soluzione da 11 kW. Un vantaggio concreto soprattutto per chi ricarica a casa, sul posto di lavoro o presso le colonnine pubbliche in corrente alternata.

Nel dettaglio, per Grandland Electric e Grandland Electric AWD, entrambe equipaggiate con una batteria da 78 kWh (73 kWh utilizzabili), il tempo necessario per la ricarica passa da circa 5 ore a poco più di 2,5 ore. Sulla variante Long Range, che dispone di un accumulatore da 100 kWh (96,9 kWh utilizzabili), si scende invece da circa 6,5 a 3,25 ore.

«Con il caricatore di bordo da 22 kW dell'Opel Grandland Electric, sottolineiamo il nostro impegno a rendere la mobilità elettrica ancora più comoda e flessibile per i nostri clienti», ha dichiarato Giorgio Vinciguerra, Managing Director di Opel Italia, sottolineando come questa novità unisca tecnologie di ricarica avanzate alle caratteristiche di un SUV moderno a zero emissioni.

Oltre alla maggiore praticità nella fase di ricarica, la famiglia Grandland Electric punta su autonomia e comfort di marcia. La versione standard può percorrere fino a 519 km con una singola ricarica, mentre la Long Range raggiunge un'autonomia massima dichiarata di 691 km secondo il ciclo WLTP.

Tutte le varianti completamente elettriche adottano di serie il telaio con tecnologia di smorzamento selettivo in frequenza. Il sistema adatta il comportamento degli ammortizzatori alle condizioni della strada e allo stile di guida, assicurando un filtraggio efficace delle irregolarità più brevi, come quelle provocate dai fondi sconnessi, senza rinunciare a una risposta più diretta e sportiva quando aumenta il ritmo. Il risultato è un comportamento equilibrato, con una buona stabilità in frenata, in curva e alle velocità più elevate.

Al vertice della gamma si posiziona Opel Grandland Electric AWD, la versione a trazione integrale equipaggiata con due motori elettrici per una potenza complessiva di 239 kW, pari a 325 CV, e una coppia massima di 509 Nm.

Il conducente può scegliere tra quattro modalità di guida: Normal, Eco, Sport e 4WD. Quest'ultima mantiene attivi entrambi i propulsori elettrici, distribuendo la potenza sulle quattro ruote per assicurare la migliore motricità possibile, soprattutto sui fondi a bassa aderenza. La modalità Sport, invece, interviene sulla risposta dello sterzo e dell'acceleratore, rendendo la guida più reattiva e coinvolgente. In entrambe le impostazioni sono disponibili i valori massimi di potenza e coppia.

Con l'introduzione del caricatore da 22 kW, Opel punta così a rendere Grandland Electric ancora più versatile, affiancando a un'autonomia fino a 691 km e a una gamma articolata di motorizzazioni una maggiore efficienza nelle operazioni di ricarica.