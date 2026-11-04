Mercedes-Benz GLA Tribute Edition: arriva la serie speciale per celebrare un best seller

Mercedes-Benz rende omaggio a uno dei modelli più apprezzati della propria gamma con GLA Tribute Edition, una serie speciale che celebra il successo del SUV compatto della Stella e accompagna l'attuale generazione verso il passaggio di testimone alla prossima. Una versione esclusiva, caratterizzata da una dotazione particolarmente ricca e da un vantaggio cliente che può raggiungere i 10.500 euro.

GLA rappresenta un modello strategico per Mercedes-Benz, tanto da contribuire per circa un terzo ai volumi di vendita del marchio in Italia. Un risultato costruito nel tempo grazie a una formula che combina versatilità, design, tecnologia e comfort, conquistando un ruolo da protagonista nel mercato.

La nuova Tribute Edition è disponibile nelle motorizzazioni GLA 180 a benzina e GLA 200 d diesel e si basa sull'allestimento AMG Line Extra, ulteriormente arricchito con una selezione di equipaggiamenti dedicati. Il carattere sportivo della vettura viene valorizzato dal pacchetto Night e dai cerchi in lega AMG, disponibili da 19 pollici oppure, in alternativa, da 20 pollici con finitura nera. A completare la configurazione estetica contribuisce il tetto panorama, che aggiunge luminosità all'abitacolo.

Anche sul fronte del comfort e della tecnologia la dotazione si presenta particolarmente completa. Tra gli equipaggiamenti figurano il sistema di assistenza alla regolazione della distanza DISTRONIC, i fari MULTIBEAM LED e il climatizzatore automatico COMFORTMATIC, soluzioni pensate per rendere ogni spostamento più piacevole e sicuro.

La personalità della GLA Tribute Edition è sottolineata anche dalla possibilità di scegliere tra tre colorazioni metallizzate: Nero Cosmo, Argento high-tech e Grigio Montagna. Tonalità eleganti che esaltano le linee della vettura e ne rafforzano l'identità distintiva.

A completare la proposta arriva un posizionamento commerciale particolarmente interessante: la serie speciale offre infatti un vantaggio cliente fino a 10.500 euro, variabile in funzione della motorizzazione scelta e delle condizioni commerciali applicate.

Con GLA Tribute Edition, Mercedes-Benz firma dunque un'ultima interpretazione dell'attuale generazione del proprio SUV compatto, puntando su una configurazione esclusiva che mette insieme sportività, comfort e tecnologia per celebrare uno dei bestseller della gamma.