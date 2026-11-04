Honda SH350i 2027: arriva la strumentazione TFT a colori e nuove livree

Da oltre quarant’anni rappresenta uno dei punti di riferimento assoluti nel panorama degli scooter europei. La famiglia Honda SH ha superato il milione di unità vendute nel Vecchio Continente, costruendo nel tempo una reputazione fondata su qualità costruttiva, affidabilità e praticità quotidiana. Un successo che continua a rinnovarsi e che nel 2027 vede protagonista l’SH350i, il modello di maggiore cilindrata della gamma, con un importante aggiornamento tecnologico e nuove proposte cromatiche.

La novità più significativa riguarda la strumentazione: il nuovo Honda SH350i introduce un display TFT a colori da 4,2 pollici, abbinato alla connettività Honda RoadSync. Un aggiornamento pensato per rendere ancora più completa l'esperienza di utilizzo, soprattutto negli spostamenti quotidiani e nei tragitti più lunghi.

Grazie alla nuova interfaccia grafica, il conducente può consultare con immediatezza le principali informazioni di viaggio, tra cui velocità, livello del carburante e orologio. Attraverso Honda RoadSync, dopo aver collegato lo smartphone via Bluetooth e scaricato l'applicazione dedicata per Android o iOS, è inoltre possibile utilizzare la navigazione turn-by-turn direttamente sul display e gestire chiamate, messaggi e musica tramite comandi vocali, con l'ausilio di un interfono.

Accanto all'aggiornamento tecnologico arrivano sei colorazioni, con due nuove tinte e quattro combinazioni riviste. Le novità assolute sono Mat Coal Black Metallic e Pearl Hawkseye Blue, mentre la gamma comprende anche Pearl Nebbia White, Pearl Falcon Gray, Mat Rock Gray e Mat Pearl Diaspro Red, queste ultime due appartenenti alla versione Sporty con scudo anteriore nero. Tutte le varianti adottano ruote, forcella e marmitta di colore nero.

L'aggiornamento 2027 si inserisce nel percorso evolutivo avviato con il restyling del 2025, quando l'SH350i aveva ricevuto un frontale rivisitato, con un nuovo scudo e un gruppo ottico a LED dal disegno distintivo. Le linee compatte, la pedana piatta e le ruote da 16 pollici continuano a rappresentare gli elementi caratteristici di uno scooter progettato per muoversi con disinvoltura nel traffico urbano, senza rinunciare alla versatilità necessaria per affrontare percorsi extraurbani.

La posizione di guida è studiata per offrire comfort e visibilità, mentre la sella a 805 mm da terra consente un accesso agevole. La pedana piatta, larga 435 mm, facilita la salita e la discesa e permette di trasportare oggetti, grazie anche alla presenza di un pratico gancio ripiegabile.

Non manca una dotazione pensata per semplificare la vita di tutti i giorni: il vano sottosella illuminato può accogliere un casco integrale, mentre nel portaoggetti anteriore trova posto una presa USB-C per ricaricare smartphone e dispositivi elettronici. Di serie sono presenti anche la Smart Key, il parabrezza in policarbonato e i paramani. La chiave intelligente permette inoltre di gestire lo Smart Top Box da 35 litri, apribile e bloccabile senza dover utilizzare una chiave tradizionale.

Tra le dotazioni di sicurezza figura l'ESS (Emergency Stop Signal), che attiva il lampeggio delle luci di emergenza durante le frenate particolarmente intense, avvisando tempestivamente gli altri utenti della strada.

A spingere l'Honda SH350i 2027 troviamo il conosciuto monocilindrico eSP+ da 330 cc, quattro valvole e raffreddamento a liquido, capace di sviluppare 29,4 CV (21,6 kW) a 7.500 giri/min e una coppia massima di 31,5 Nm a 5.250 giri/min.

Un propulsore che punta a combinare accelerazione brillante, prestazioni elevate e contenimento dei consumi. La velocità massima supera i 130 km/h effettivi, mentre la trasmissione automatica V-Matic con finale a cinghia assicura un'erogazione fluida e una risposta pronta soprattutto alle basse velocità.

La tecnologia eSP+ comprende diverse soluzioni per ridurre gli attriti interni e migliorare l'efficienza, tra cui il cilindro disassato, la distribuzione a catena con tenditore idraulico e la pompa di recupero dell'olio. Il sistema di controllo della trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control), disattivabile attraverso un comando sul blocchetto sinistro, interviene invece per limitare lo slittamento della ruota posteriore e favorire il mantenimento dell'aderenza.

Il modello rispetta la normativa Euro5+ e dichiara un consumo medio di 30,03 km/l nel ciclo WMTC. Il serbatoio da 9,1 litri consente un'autonomia potenziale superiore ai 270 km, confermando l'attenzione alla praticità anche negli utilizzi più intensivi.

La ciclistica dell'SH350i è sviluppata attorno a un telaio monotrave inferiore in acciaio, progettato per garantire un buon equilibrio tra rigidità, resistenza e contenimento del peso. Le sospensioni prevedono una forcella telescopica con steli da 35 mm e due ammortizzatori posteriori regolabili nel precarico, abbinati a un forcellone in alluminio pressofuso e al sistema Oleo-Link, studiato per migliorare il comportamento sulle superfici irregolari.

Le ruote da 16 pollici, equipaggiate con pneumatici Pirelli Angel nelle misure 110/70 all'anteriore e 130/70 al posteriore, contribuiscono alla stabilità e alla precisione di guida. L'impianto frenante si affida a due dischi, rispettivamente da 256 mm davanti e 240 mm dietro, con ABS a due canali.

Con un peso in ordine di marcia di 172 kg, l'Honda SH350i conferma così la propria vocazione polivalente: agile e maneggevole nel traffico cittadino, ma sufficientemente performante e stabile per affrontare anche tangenziali e percorsi extraurbani.

Per il 2027 Honda punta quindi su un'evoluzione mirata, senza stravolgere una formula che ha contribuito a rendere la famiglia SH un riferimento nel mercato degli scooter a ruote alte. La nuova strumentazione TFT, la connettività RoadSync e le colorazioni aggiornate rafforzano il carattere premium dell'SH350i, mantenendo al centro le qualità che ne hanno decretato il successo.