Honda CBR1000RR-R Fireblade 2027: rivoluzione totale per la superbike giapponese

Honda presenta la CBR1000RR-R Fireblade 2027: telaio innovativo, motore da 217 CV, aerodinamica avanzata e tecnologie derivate dalla WorldSBK.

Honda alza l'asticella nel segmento delle superbike con la nuova CBR1000RR-R Fireblade 2027, un modello profondamente rivoluzionato per essere ancora più affilato, efficace e veloce.

Con il model year 2027, Honda ha rivoluzionato il processo di sviluppo tradizionale della Fireblade, concentrandosi fin dall'inizio sui requisiti per competere ai massimi livelli nel campionato WorldSBK, per poi trasferire il know-how acquisito alla produzione di serie.

La nuova CBR1000RR-R Fireblade segna uno step evolutivo cruciale, progettata in sinergia con HRC per diventare la base perfetta nello sviluppo di una moto da gara. Il telaio completamente nuovo in alluminio presenta un bilanciamento delle rigidezze e una geometria ottimizzati, abbinati a un forcellone alleggerito. Le sospensioni vantano una forcella Showa BPF rovesciata da 43 mm con nuove piastre di sterzo e un monoammortizzatore Showa BFRC-Lite fissato direttamente alla parte inferiore del motore.

I cerchi presentano un design riprogettato e alleggerito, così come i dischi anteriori da 330 mm e le pinze Nissin. Il cuore elettronico è la piattaforma inerziale IMU a 6 assi che gestisce tutti i sistemi di controllo, inclusi l'ammortizzatore di sterzo elettronico HESD a 3 livelli. L'aerodinamica, realizzata in collaborazione con HRC, prevede nuovi profili integrati nella carenatura che regalano la stessa deportanza senza bisogno di appendici aggiuntive.

Dal punto di vista estetico e funzionale, spiccano il nuovo faro a LED con luci DRL, il serbatoio in titanio e la sella rialzata. Il motore, un quattro cilindri in linea superquadro con distribuzione mista catena-ingranaggi, eroga 217 CV (160 kW) a 14.000 giri/min e una coppia massima di 114 Nm a 10.500 giri/min, migliorata rispetto al modello precedente.

La fasatura completamente nuova, con possibilità di regolare i rocchettoni degli alberi a camme, si accompagna a cieli pistoni e camere di combustione riprogettate per efficienza e potenza. Materiali leggeri come il magnesio per il coperchio della testata e la coppa dell'olio, insieme a bulloneria in alluminio e carter motore alleggeriti, consentono una riduzione di peso di 1 kg rispetto al modello 2024.

Innovazioni anche per il cambio, con la distanza rivista tra albero primario e secondario che permette una più ampia scelta di rapporti e una prima marcia più lunga del 5%. Di serie monta lo scarico Akrapovic in titanio. L'infotainment migliora con uno schermo TFT da 5 pollici e comandi a quattro vie, assicurando una gestione intuitiva dei sistemi di guida.

Tre Riding Mode predefiniti ma completamente personalizzabili nei parametri principali: potenza, freno motore, anti-impennata e controllo di trazione (Honda Selectable Torque Control). Non mancano il Launch Control e l'avviamento con Smart Key di serie, sottolineando l'approccio votato a prestazioni e tecnologia all'avanguardia.

La CBR1000RR-R Fireblade 2027 conferma la volontà di Honda di alzare il livello tra le superbike, portando su strada soluzioni e tecnologie sviluppate direttamente in pista, per una guida ai massimi livelli che punta a stabilire nuovi standard di performance e controllo.