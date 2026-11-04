Nuovo Piaggio Beverly 2027: lo scooter si rinnova tra stile e tecnologia

Il Piaggio Beverly si presenta in una nuova veste per il 2027, mantenendo il suo carattere iconico ma evolvendosi sia nel design che nei contenuti tecnologici. Più elegante, comodo e funzionale, lo scooter debutta in due cilindrate, 310 e 400, entrambe disponibili in due diversi allestimenti. Da sempre apprezzato per la sua agilità tipica dei ruota alta e le prestazioni da grande scooter GT, Beverly consolida il suo ruolo di crossover che unisce comfort, praticità e vivacità nella guida quotidiana.



Dal 2001 il Beverly si distingue come riferimento nel segmento degli scooter di media cilindrata, con oltre mezzo milione di unità vendute in più di cinquanta Paesi. Il segreto del suo successo si trova nell'abbinamento tra design elegante e qualità dinamiche di livello motociclistico, che garantiscono controllo e divertimento su ogni percorso. Nel tempo ha rivoluzionato la mobilità del settore grazie a eccellenti livelli di prestazioni, comfort, sicurezza e piacere di guida.



Per il 2027, il Beverly viene proposto con nuovo stile: proiettore e indicatori di direzione anteriori full LED sono valorizzati da cornici nere, mentre la caratteristica cravatta sullo scudo sfoggia una linea moderna. I cerchi ruota presentano ora un design sportivo, sono più leggeri rispetto ai predecessori, migliorando così la maneggevolezza.



L'atmosfera premium viene rafforzata dalla nuova strumentazione TFT a colori da 6,88 pollici, più ampia e ricca di informazioni utili sia per i viaggi che per la routine urbana. La visibilità è ottimizzata dal sensore crepuscolare, ed è possibile la connessione con lo smartphone. Il nuovo maniglione posteriore integra il supporto bauletto, che ora non necessita di piastre aggiuntive, mentre il Beverly 310 dispone di serie anche del cupolino trasparente.



I motori disponibili sono il 310 hpe da 27,7 CV e il 400 hpe da 36 CV. I due allestimenti - Beverly e Beverly S - si distinguono per colori e finiture: Beverly è proposto in Bianco Luna e Grigio Grafite con dettagli marrone scuro e grigio satinato, mentre Beverly S si caratterizza per tinte sportive come Nero Meteora, Grigio Mercurio, Blu Lapis e Verde Minerale, con dettagli neri lucidi e blu.



Restano inalterate le soluzioni che fanno del Beverly un best seller: la sella ad apertura elettrica (anche tramite telecomando), il vano sottosella capace di ospitare un casco integrale, il tunnel centrale con serbatoio accessibile senza doversi alzare, avviamento Keyless (esteso anche ad alcuni bauletti), porta USB-C e la piattaforma multimediale Piaggio MIA per la navigazione a pittogrammi sulla nuova strumentazione TFT.



Con le sue dotazioni rinnovate e la doppia anima tra sportività ed eleganza, il nuovo Beverly è pronto a confermare la leadership tra gli scooter a ruota alta di media cilindrata, puntando su tecnologia, comfort e stile senza compromessi.