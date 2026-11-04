BOTTEGAFUORISERIE: Alfa Romeo e Maserati festeggiano un anno di eccellenza italiana

BOTTEGAFUORISERIE celebra il primo anniversario valorizzando artigianalità, innovazione e personalizzazione tra Alfa Romeo e Maserati nella Motor Valley.

Dodici mesi intensi e una visione che si fa sempre più concreta: BOTTEGAFUORISERIE festeggia il suo primo anno di attività e si conferma hub di eccellenza per l'automotive italiano, ponendo Alfa Romeo e Maserati al centro dell'innovazione e della tradizione nel cuore della Motor Valley.

Questo centro creativo, nato dalla collaborazione tra i due iconici marchi, fonde maestria artigianale, tecnologia avanzata e una straordinaria attenzione ai dettagli, diventando la palestra del Made in Italy che punta a ridisegnare il futuro della guida personalizzata. Presentato il 4 novembre 2025, il progetto coinvolge i poli di Modena, Torino e Arese e si articola su quattro pilastri principali: le esclusive few-off di Bottega, il programma di personalizzazione Fuoriserie, la valorizzazione dell'Heritage con La Storia e l'innovazione racing attraverso Corse.

In appena un anno BOTTEGAFUORISERIE ha trasformato la visione dei brand in risultati concreti, dando vita a vetture uniche come l'Alfa Romeo 33 Stradale nella speciale versione Perla Nera e l'estrema Maserati MCXtrema, oltre a eventi di rilievo internazionale, da Parigi ad Austin. Il punto di forza risiede nell'esclusività delle creazioni, frutto del dialogo tra proprietari, designer e tecnici di alto livello, che hanno dato vita a one-off e personalizzazioni inedite, rendendo ogni modello molto più che un semplice veicolo, ma una vera espressione di identità.

Nel primo anno, il programma Fuoriserie ha visto una crescita notevole, arricchendo l'offerta su modelli come Grecale, Granturismo e Grancabrio, con nuove livree e contenuti che hanno spinto le vendite di modelli esclusivi con una crescita superiore al 500% rispetto agli anni precedenti. L'80% dei clienti di Maserati GT2 Stradale ha optato per il programma Fuoriserie, rispecchiando il crescente desiderio di personalizzazione del lusso automobilistico.

La valorizzazione della storia resta centrale. Maserati Classiche ha superato le 100 certificazioni di autenticità su vetture storiche, celebrando icone come la 3500 GT Convertibile Vignale Prototipo del 1959, la 200S del 1957 e la 5000 GT Frua degli anni Sessanta. Anche il Museo Storico Alfa Romeo di Arese ha vissuto un anno speciale celebrando il 50° anniversario dalla fondazione, continuando a custodire e tramandare un patrimonio unico attraverso restauri, eventi e mostre dedicate.

L'anima corsaiola proietta BOTTEGAFUORISERIE nel futuro delle competizioni. Il 2026 ha visto successi significativi per la Maserati GT2 e la presentazione del nuovo Project GT4 al Goodwood Festival of Speed, in attesa del debutto in gara nel 2028. Questa vettura affiancherà la GT2 e promette di portare ulteriori innovazioni nel motorsport internazionale, consolidando il DNA tecnico e stilistico dei marchi.

"Siamo orgogliosi del cammino fatto finora, grazie al talento delle nostre persone e al dialogo costante tra storia, personalizzazione e competizioni. BOTTEGAFUORISERIE esprime un valore culturale che va oltre l'automotive: unisce la cultura del saper fare italiano a una visione contemporanea della bellezza, aprendo un dialogo con il mondo dell'arte, del design e con altri ambiti della creatività. Ma siamo soltanto all'inizio. Il futuro prossimo sarà ricco di grandi novità, con progetti esclusivi e innovativi, tra cui un nuovo BOTTEGAFUORISERIE Project sotto il Marchio Alfa Romeo, come già anticipato lo scorso maggio durante lo Stellantis Investor Day 2026. Un progetto che esalterà il DNA di Alfa Romeo, fatto di passione, performance e audace carattere italiano, aprendo la strada a ulteriori innovazioni. Continueremo a tradurre questo straordinario patrimonio in nuovi capolavori e a portare sempre più lontano l'eccellenza italiana, dando forma concreta alla nostra visione strategica." ha dichiarato Cristiano Fiorio, General Manager di BOTTEGAFUORISERIE e Chief Marketing Officer di Maserati





BOTTEGAFUORISERIE si distingue per la capacità di unire passato e futuro, tradizione e innovazione, creando connessioni concrete che si traducono in capolavori fuori dal tempo. Le livree celebrative ispirate alla Maserati 250F e alla storica Eldorado del 1958, realizzate per GT2 e GT2 Stradale, sono solo alcune delle iniziative che raccontano come storia, creatività e spirito sportivo possano dialogare in modo originale. Il primo anniversario segna quindi non solo un traguardo ma l'inizio di una nuova fase, che promette ulteriori sorprese e innovazioni per chi vede nell'automobile non solo un mezzo di trasporto, ma un'opera d'arte da vivere e custodire.