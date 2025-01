Assetto Corsa EVO fuori oggi su Steam in Accesso Anticipato

505 Games e lo sviluppatore KUNOS Simulazioni sono lieti di annunciare che Assetto Corsa EVO, l’ultimo capitolo della serie di Assetto Corsa, debutta oggi su Steam in Accesso Anticipato.

Assetto Corsa EVO rappresenta un significativo passo in avanti per l’universo di Assetto Corsa, offrendo un’esperienza di sim-racing notevolmente arricchita. Quest’ultima iterazione introduce una serie di funzionalità e modalità di gioco rese possibili grazie al nuovo motore proprietario di KUNOS, progettato specificamente per il genere racing e automobilistico. Con il supporto di un ciclo di gara completo di 24 ore, un sistema di illuminazione all’avanguardia, condizioni meteorologiche e della pista dinamiche, un comparto visivo fotorealistico e pieno supporto di modalità VR e triplo schermo, Assetto Corsa EVO introduce una nuova generazione di simulazioni di guida.

Assetto Corsa EVO è finalmente disponibile ora con la prima versione in Accesso Anticipato, con una data di lancio 1.0 prevista per l’autunno 2025. All’uscita della versione 1.0, il gioco, includerà 100 macchine e 15 circuiti ufficiali con ulteriori 5 autodromi che verranno rilasciati gratuitamente nei mesi immediatamente successivi al lancio.

Tra l’inizio dell’Accesso Anticipato e il rilascio della 1.0 verranno aggiunte regolarmente nuove funzionalità, veicoli, auto, tracciati, modalità di gioco inclusa la modalità multiplayer e la tanto attesa mappa Free Roam che ricrea fedelmente l’iconica regione dell’Eifel in Germania che circonda il complesso del leggendario circuito del Nürburgring.

La prima versione in Accesso Anticipato attualmente disponibile, include 20 auto di diverse classi e 5 circuiti in 4 continenti: Laguna Seca (America), Brands Hatch e Imola (Europa), Mount Panorama (Australia) e Suzuka (Giappone).

Le modalità di gioco in questa prima versione sono focalizzate sulla sezione del single player con sessioni di prove, gare veloci e la Driving Academy, insieme agli eventi speciali Hotstint e Test Drive. La Driving Academy è una novità nel mondo di Assetto Corsa, e permette ai giocatori di imparare progressivamente le varie sezioni di ogni tracciato, guidando una vasta gamma di auto diverse in varie sfide per affinare le proprie doti di guida.

Questo consente ai giocatori di avere un primo assaggio del nuovo sistema di progressione e in game economy – che il team KUNOS continuerà a migliorare, bilanciare ed espandere durante la fase di Accesso Anticipato – ottenendo le patenti necessarie per accedere ad auto sempre più potenti e raccogliere punti esperienza e crediti in game che possono essere impiegati per iniziare la loro avventura nell’universo di Assetto Corsa EVO.