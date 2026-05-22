PAC-MAN festeggia il suo compleanno con la serie animata Snack Breaks e un regalo in-game

PAC-MAN, una delle icone più amate del mondo dei videogiochi, celebra il suo anniversario con una serie di iniziative pensate per i fan di tutte le età. Per il PAC-MAN Day, Bandai Namco Entertainment Europe lancia i corti animati PAC-MAN: Snack Breaks, disponibili in streaming sul canale ufficiale YouTube. Questa nuova serie, realizzata in collaborazione con lo studio Cartuna, racconta le avventure del celebre eroe giallo mentre lascia PAC-Village per affrontare la frenetica vita di NEW PAC-CITY, una città piena di luci al neon e colpi di scena. Con il Team Ghost sempre alle calcagna, l'ottimismo sconfinato di PAC-MAN è il potenziamento supremo. La serie, diretta da Noah Pardo e prodotta da Adam Belfer, James Belfer, Monica Mazel, Garrett Beltis e Ben Bishop, si distingue per uno stile visivo rétro e una narrazione immediata, perfetta per chi ama i contenuti digitali veloci e ironici. I nuovi episodi verranno pubblicati ogni mese, offrendo appuntamenti regolari agli appassionati del personaggio.

Non solo animazione: il compleanno di PAC-MAN viene celebrato anche nel videogioco PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC, il remake moderno del classico platform. Tutti i giocatori hanno la possibilità di ricevere gratuitamente un cappello di compleanno digitale, un oggetto collezionabile che aggiunge un tocco festoso alle opzioni di personalizzazione. Il bonus è disponibile su tutte le piattaforme del gioco, tra cui PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC Steam.

Questa doppia celebrazione sottolinea la capacità di PAC-MAN di reinventarsi e rimanere centrale nell'immaginario pop, coinvolgendo ancora una volta sia i fan storici sia le nuove generazioni. Tra la novità della serie animata e il divertente omaggio in-game, il PAC-MAN Day si conferma come un evento imperdibile per chi ama il mondo videoludico.