Trenitalia, lavori sull'Alta Velocità Napoli-Bari: modifiche e bus sostitutivi a giugno

Modifiche alla circolazione Trenitalia a giugno per lavori AV Napoli-Bari: sospensioni, bus sostitutivi e nuove stazioni. Tutte le novità e info utili.

Importanti modifiche alla circolazione ferroviaria interesseranno la Campania e l'asse Napoli-Bari durante il mese di giugno, a causa dei lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari. Le attività coinvolgeranno alcune delle principali tratte e comporteranno sospensioni temporanee del servizio ferroviario e l'attivazione di bus sostitutivi per garantire la mobilità degli utenti.

Nel dettaglio, dal 1° al 30 giugno 2026 sarà sospesa la circolazione sulla linea Napoli Centrale/Napoli Campi Flegrei - Cancello.

Dal 10 al 30 giugno, sarà la volta della sospensione tra Caserta e Benevento mentre, dal 27 al 30 giugno, i collegamenti saranno interrotti sulle linee Caserta-Salerno e Cancello-Caserta.

Questi interventi incideranno anche sui treni ad alta velocità Frecciarossa e Frecciargento della relazione Roma-Lecce, che vedranno limitazioni di percorso e modifiche al loro programma; previsto qualche impatto anche nei giorni 9 giugno e 1° luglio.

Per venire incontro ai pendolari e ai viaggiatori, saranno potenziati i collegamenti bus nelle tratte sospese, con accesso gratuito e senza prenotazione per i possessori di abbonamento AV e Carnet Smart tra Caserta e Roma. Sono state attivate connessioni con i treni Frecciarossa 8300 e 8323 nei collegamenti tra Benevento e Caserta, in entrambi i sensi di marcia. Anche i treni Intercity e Intercity Notte sulla relazione Roma-Bari-Taranto, Napoli-Bari e Roma-Lecce subiranno modifiche orarie e possibili variazioni del servizio, con ulteriori collegamenti garantiti da bus in alcune tratte.

Per quanto riguarda il servizio regionale, sono previste cancellazioni e variazioni dell'offerta. I treni Napoli-Caserta (via Cancello), Napoli-Benevento, Caserta-Salerno e Napoli-Vairano-Cassino subiranno cancellazioni o deviazioni su percorso alternativo, con un servizio di bus tra le stazioni maggiormente interessate dalle sospensioni.

La riattivazione graduale della nuova linea sarà effettuata tra il 4 e il 5 luglio, con la completa ripresa del servizio dal 6 luglio. Saranno disponibili nuove stazioni tra cui Napoli Afragola, Acerra, Valle di Maddaloni e Frasso Telesino. Per alcuni collegamenti, resterà attivo un servizio di bus tra Casalnuovo, Acerra e Napoli Afragola fino al termine degli interventi infrastrutturali previsti.

L'utilizzo dei bus sostitutivi potrebbe comportare un aumento nei tempi di percorrenza, condizione legata anche al traffico stradale, e un numero di posti offerti inferiore rispetto al servizio ferroviario tradizionale. Sui mezzi di trasporto sostitutivi non è ammesso il trasporto di biciclette né quello di animali, con l'eccezione dei cani guida.

Per l'informazione e l'assistenza ai viaggiatori saranno rafforzati i presidi del personale nelle stazioni. Sono attivi i servizi digitali, tra cui notifiche tramite app, sms ed e-mail, per ricevere aggiornamenti in tempo reale sulle variazioni e i servizi sostitutivi. "La continuità del servizio e la tempestività delle informazioni rappresentano una priorità per limitare l'impatto dei lavori sul territorio".

Gli utenti possono così pianificare i propri spostamenti considerando sia le limitazioni sia le soluzioni alternative messe a disposizione, in un contesto di lavori determinante per il potenziamento della mobilità ferroviaria del Sud Italia.