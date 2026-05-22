The Mandalorian e Grogu: tutte le novità Panini Comics per il grande ritorno Star Wars

Panini Comics lancia nuove proposte dedicate a The Mandalorian e Grogu fra fumetti, manga e libri interattivi per tutte le età.

Il mondo di Star Wars torna protagonista nelle fumetterie e librerie italiane con una valanga di novità dedicate a The Mandalorian e Grogu, in concomitanza con l'attesissimo debutto cinematografico di The Mandalorian and Grogu previsto per mercoledì 20 maggio. Panini Comics propone una selezione imperdibile di titoli che permetteranno agli appassionati di ogni età di vivere o rivivere le avventure del Mandaloriano Din Djarin e del suo piccolo compagno Grogu.

Tra le uscite di punta spicca Star Wars: The Mandalorian, l'adattamento a fumetti delle prime due stagioni della celebre serie disponibile su Disney+. Si tratta di un volume cartonato di grande formato, arricchito da contenuti extra, che porta sulla carta le emozioni della saga. Il prezzo è di 52 euro per una raccolta di ben 552 pagine a colori disponibili presso fumetterie, librerie e canali online.

Per gli appassionati di manga arriva finalmente The Mandalorian - Omnibus Stagione Uno, che raccoglie tutta la prima stagione in un unico, corposo volume da 824 pagine in bianco e nero, al prezzo di 19,90 euro. Ambientato cinque anni dopo la scomparsa di Darth Vader, l'opera racconta una galassia ancora inquieta dove Mando deve recarsi in missione senza sapere che il suo obiettivo sarà un bambino molto speciale destinato a cambiare la sua vita per sempre.

Non manca il primo volume del manga The Mandalorian - Stagione due, realizzato dal team tutto italiano guidato da Cristian Polizzi e Francesco Matteuzzi e disponibile sia in versione regular (5,50 euro) che variant fullart (7 euro). Anche questa edizione, 192 pagine in bianco e nero, segue il viaggio di Mando e Grogu alla ricerca dei Jedi tra minacce, alleanze e nuovi incontri.

Panini Comics pensa anche ai lettori più giovani. Grazie a LEGO Star Wars: Le avventure di Grogu, bambini e famiglie potranno divertirsi con fumetti, enigmi e attività creative ispirate al personaggio più amato della galassia, con una minifigure esclusiva e la mitica carrozzina sospesa di Grogu inclusa nel libro. Prezzo di lancio: 7,90 euro per 32 pagine a colori distribuite in edicola e online.

Infine, per avventure ancora più interattive, arriva Il quaderno dei giochi di Grogu: una rivista piena di giochi, disegni da colorare, due poster e la sacca sportiva in allegato. Il divertimento è garantito a soli 6,90 euro.