ASUS presenta i nuovi monitor ProArt 4K QD-OLED: precisione cromatica per i professionisti

ASUS lancia i monitor ProArt 4K QD-OLED da 26,5 e 31,5 pollici, che offrono elevata accuratezza cromatica, refresh rate fino a 240 Hz e connettività avanzata.

ASUS amplia la famiglia ProArt con quattro nuovi monitor OLED 4K dedicati alla creazione visiva professionale. I modelli ProArt Display OLED PA27USD e PA32USD, con diagonali rispettivamente da 26,5 e 31,5 pollici, si distinguono per precisione cromatica con Delta E inferiore a 1, profondità colore reale a 10 bit e copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3. La tecnologia 4K QD-OLED garantisce una luminosità di picco fino a 1000 nits e una fluidità senza compromessi grazie al refresh rate di 240 Hz supportato anche su HDMI 2.1, ideale per broadcast, VFX e flussi di post-produzione cinematografica ad alto framerate.

Un elemento distintivo è il colorimetro motorizzato integrato, che consente la calibrazione automatica direttamente dal menu OSD senza necessità di software esterni, assicurando un'accuratezza costante. Gli schermi sono compatibili anche con i software professionali Calman e Light Illusion ColourSpace CMS.

Per l'integrazione nei workflow HDR multi-formato, i modelli supportano HDR10, Dolby Vision e HLG. Da segnalare la connettività Thunderbolt 4 con Power Delivery fino a 96W, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 e hub USB 3.2. I modelli PA27USD e PA32USD includono ingressi 12G-SDI per l'elaborazione di segnali video broadcast non compressi fino a 4K60. La versione PA27USD è inoltre disponibile anche nella speciale Panaro MAX Rugged Case Edition, pensata per la massima protezione del monitor in produzioni itineranti.

I modelli ProArt Display OLED PA279CDV e PA329CDV rispondono alle esigenze di produttività quotidiana con un refresh rate di 120 Hz, pannello 4K QD-OLED ad ampia copertura cromatica (99% DCI-P3, 100% sRGB e Rec.709) e accuratezza Delta E < 1.5. Ampliata anche la compatibilità con ambienti Mac, grazie alla modalità colore M Model-P3, supporto Apple ProMotion e DisplayWidget Center su macOS. La funzionalità Auto KVM consente la gestione di due computer con un solo set tastiera-mouse, mentre la protezione antigraffio potenziata aumenta la resistenza del pannello fino a 2,5 volte rispetto alla generazione precedente.

Tutti i nuovi monitor integrano le tecnologie ASUS OLED Care per prevenire il burn-in, tra cui sensori di prossimità, pixel shift, screen saver e attenuazione dinamica della luminosità sugli elementi statici. Ogni acquisto include inoltre tre mesi gratuiti di abbonamento ad Adobe Creative Cloud, del valore di oltre 800 dollari, con l'accesso completo a Photoshop, Premiere Pro, Illustrator, Acrobat e Substance 3D.

I prezzi partono da 749 euro per il modello PA279CDV e da 899 euro per PA329CDV, mentre le versioni flagship PA27USD e PA32USD vengono proposte a 2.049 e 2.799 euro. Tutti i modelli sono già disponibili presso rivenditori selezionati e Gold Store ASUS.