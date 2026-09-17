Philips Evnia 34M2C8600P: monitor QD-OLED curvo da 34'' fino a 280 Hz per gaming e produttività

Philips ha presentato il nuovo monitor gaming Evnia 34M2C8600P, modello ultrawide curvo da 34 pollici che integra tecnologie di ultima generazione dedicate sia ai gamer più esigenti sia agli utenti che cercano prestazioni avanzate anche nel lavoro quotidiano.

Dotato di uno schermo UltraWide 21:9 con curvatura 1500R, il nuovo monitor offre un'ampia superficie visiva ideale per seguire azioni dinamiche e interfacce complesse, avvicinando i bordi al campo visivo dell'utente per un'esperienza ancora più immersiva. Il cuore tecnologico dello schermo è costituito da un pannello QD-OLED di quinta generazione certificato VESA DisplayHDR True Black 500, che promette neri profondi, contrasti elevati e immagini dettagliate sia nelle scene scure sia in quelle luminose.

L'Evnia 34M2C8600P garantisce copertura del 99,3% dello spazio colore DCI-P3 e supporta fino a 1,07 miliardi di colori a 10 bit, per transizioni cromatiche fluide in ogni applicazione, dai videogiochi ai contenuti creativi. La tecnologia Anti-Reflection riduce i fastidiosi riflessi negli ambienti luminosi, migliorando ulteriormente la visibilità.

Una delle caratteristiche chiave è la frequenza di aggiornamento fino a 280 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms GtG, ideali per sessioni di gioco frenetiche dove ogni millisecondo conta. L'Adaptive Sync aiuta inoltre a eliminare screen tearing e stuttering, fondendo reattività e qualità delle immagini. La risoluzione nativa è 3440 x 1440 pixel.

Sul fronte della connettività, il monitor offre due porte HDMI 2.1, un ingresso DisplayPort 1.4 e una porta USB-C con DisplayPort Alt Mode e Power Delivery fino a 90 W, rendendo semplice collegare notebook, console e periferiche senza bisogno di alimentatori separati. L'hub USB e lo switch KVM integrato permettono di gestire due dispositivi con tastiera e mouse condivisi.

L'esperienza immersiva è potenziata dalla tecnologia AI-enhanced Ambiglow, che analizza in tempo reale le immagini sullo schermo e proietta colori e luminosità corrispondenti dietro al monitor, estendendo l'atmosfera di gioco su tutta la parete.

La gestione di tutte le funzioni, dall'immagine all'illuminazione, è semplificata dall'applicazione Philips Evnia Precision Center. La funzione MultiView consente di visualizzare contemporaneamente due fonti video (Picture-in-Picture o Picture-by-Picture), mentre l'ampio supporto ergonomico permette la regolazione in altezza (fino a 150 mm), inclinazione e rotazione. Completano la dotazione due altoparlanti integrati da 5 W e un'uscita cuffie.

Il nuovo Philips Evnia 34M2C8600P sarà disponibile da ottobre 2026 al prezzo di 999 euro, posizionandosi come nuova scelta di riferimento per chi cerca una soluzione completa e di fascia alta, capace di rispondere alle esigenze di gaming, creatività e produttività con attenzione anche al design della postazione.