Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

ASUS ProArt Display PA32QCV: il nuovo monitor 6K professionale per creativi arriva in Italia

Published

ASUS ha annunciato ufficialmente la disponibilità in Italia del nuovo ProArt Display PA32QCV, un monitor professionale da 32 pollici con risoluzione 6K (6016 x 3384 pixel), progettato specificamente per soddisfare le esigenze di designer, fotografi, videomaker e creatori di contenuti che richiedono la massima precisione cromatica e una superficie di lavoro più ampia rispetto ai tradizionali display 4K.

Il nuovo modello si distingue per una densità di 218 ppi, oltre tre volte superiore a quella di un display FHD della stessa dimensione, con un’accuratezza cromatica garantita da una calibrazione in fabbrica e dalla certificazione Calman Verified, che assicura un Delta E<2. La copertura colore raggiunge il 98% dello spazio DCI-P3 e il 100% sRGB, con una profondità a 10 bit capace di riprodurre oltre 1,07 miliardi di tonalità, rendendo il PA32QCV uno strumento ideale per chi lavora con progetti complessi in cui la fedeltà cromatica è imprescindibile.

Pensato anche per l’ecosistema Apple, il ProArt Display PA32QCV integra una nuova modalità M Model-P3 Preset che uniforma i colori con i dispositivi macOS. Inoltre, la compatibilità con ASUS DisplayWidget Center per macOS permette di controllare facilmente i parametri del display, come luminosità, contrasto e temperatura colore, direttamente dal Mac. Gli utenti possono persino regolare la luminosità del monitor tramite i tasti funzione del MacBook, per un’integrazione ancora più fluida.

Il pannello HDR da 6K supporta HDR10 e VESA DisplayHDR 600, garantendo bianchi brillanti, neri profondi e un contrasto superiore, caratteristiche che assicurano immagini realistiche e dettagli fedeli anche nelle scene più dinamiche. Grazie a uno spazio di lavoro superiore del 145% rispetto a un monitor 4K della stessa diagonale, il PA32QCV permette di gestire più finestre e contenuti in parallelo, aumentando la produttività e migliorando l’esperienza di editing.

Il monitor è dotato della tecnologia ASUS Light Sync, che attraverso due sensori ottimizza automaticamente luminosità e temperatura colore in base all’ambiente di utilizzo. Inoltre, il rivestimento LuxPixel AGLR (Anti-Glare & Low-Reflection) riduce riflessi e abbagliamenti senza compromettere la nitidezza, offrendo una visione più confortevole rispetto ai pannelli opachi tradizionali.

Sul fronte della produttività, il PA32QCV integra la funzione Auto KVM, che consente di controllare due dispositivi con la stessa tastiera e mouse, semplificando il multitasking tra PC e laptop. La connettività è un altro punto di forza: il monitor offre doppie porte Thunderbolt 4 con Power Delivery da 96W, oltre a HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 DSC, USB-C, USB Type-A e un jack per cuffie. In questo modo diventa un vero e proprio hub centrale per collegare e gestire diverse periferiche.

Il nuovo ASUS ProArt Display PA32QCV sarà disponibile in Italia dalla seconda metà di settembre sull’eShop ASUS Italia, negli ASUS Gold Store, presso i rivenditori Powered by ASUS e i partner commerciali autorizzati al prezzo suggerito di 1.399 euro. In alcune regioni, l’acquisto del monitor includerà anche un abbonamento gratuito fino a tre mesi ad Adobe Creative Cloud, Adobe Substance 3D e Adobe Acrobat, per un valore massimo di 453 euro.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Motori

GSE in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e Nuovo Opel Mokka GSE

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Sport

Alpine Paris Major 2025: padel, passione e motori conquistano Parigi

Giochi

Turtle Beach Rivoluziona il Gioco con Nuovi Controller Esclusivi per Xbox e Nintendo Switch

Spettacolo

Il volo annuncia il Tour Live nei Palasport 2026: cinque imperdibili date in Italia

Motori

DENZA Z9GT protagonista della Swan Tuscany Challenge

Spettacolo

Luchè annuncia uno show straordinario alla Reggia di Caserta e nuove date del tour

Motori

La sinergia elettrica tra Renault, Nissan e Mitsubishi: un nuovo capitolo a Douai

Tecnologia

ASUS ProArt Display PA32QCV: il nuovo monitor 6K professionale per creativi arriva in Italia

Giochi

I videogiochi incontrano il patrimonio culturale: Heritage Game Farm a Bologna

Motori

Opel Frontera: il nuovo SUV 7 posti elettrificato che unisce spazio, comfort e convenienza

Focus

HIPPO di OKBABY: il cappellino da bagno che rivoluziona il momento del bagnetto dei più piccoli

Spettacolo

Laura Pausini: icona eterna della musica riceve il Billboard Icon Award

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Moda

Stardust è la nuova sneaker retrò firmata Satorisan

Motori

OMODA & JAECOO celebra la vendita dell’auto n. 10.000 in Italia

Società

“Se non sei lucido, non guidare”: la campagna di sicurezza stradale di ACI e FIA

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Moda

Pandora lancia i nuovi charm MINI: simboli universali in un design essenziale e raffinato

Spettacolo

Sick Luke sconvolge le classifiche con il nuovo album “DOPAMINA”

Giochi

Turtle Beach Atlas 200: la nuova cuffia ufficiale per PS5 e PS4
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

Turtle Beach Rivoluziona il Gioco con Nuovi Controller Esclusivi per Xbox e Nintendo Switch

Turtle Beach Corporation, leader nel settore degli accessori gaming, ha svelato una nuova gamma di controller innovativi e dal design esclusivo per Xbox e...

18 ore ago

Giochi

ASUS ROG lancia nuove periferiche eSport: Falcata, Harpe II Ace e Sheath II XXL

ASUS Republic of Gamers ha annunciato la disponibilità in Italia di tre nuove periferiche gaming dedicate agli appassionati di FPS competitivi: la tastiera ROG...

6 giorni ago

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

L’innovazione non è più soltanto una promessa, ma una realtà concreta che sta ridefinendo il concetto stesso di performance automobilistica. In un’epoca in cui...

7 giorni ago

Tecnologia

IAA Mobility 2025: Elli lancia il progetto pilota per la ricarica bidirezionale

Elli, società innovativa del Gruppo Volkswagen, ha annunciato all’IAA Mobility 2025 un nuovo progetto pilota rivoluzionario per la ricarica bidirezionale dei veicoli elettrici destinata...

10 Settembre 2025