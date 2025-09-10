ASUS ProArt Display PA32QCV: il nuovo monitor 6K professionale per creativi arriva in Italia

ASUS ha annunciato ufficialmente la disponibilità in Italia del nuovo ProArt Display PA32QCV, un monitor professionale da 32 pollici con risoluzione 6K (6016 x 3384 pixel), progettato specificamente per soddisfare le esigenze di designer, fotografi, videomaker e creatori di contenuti che richiedono la massima precisione cromatica e una superficie di lavoro più ampia rispetto ai tradizionali display 4K.

Il nuovo modello si distingue per una densità di 218 ppi, oltre tre volte superiore a quella di un display FHD della stessa dimensione, con un’accuratezza cromatica garantita da una calibrazione in fabbrica e dalla certificazione Calman Verified, che assicura un Delta E<2. La copertura colore raggiunge il 98% dello spazio DCI-P3 e il 100% sRGB, con una profondità a 10 bit capace di riprodurre oltre 1,07 miliardi di tonalità, rendendo il PA32QCV uno strumento ideale per chi lavora con progetti complessi in cui la fedeltà cromatica è imprescindibile.

Pensato anche per l’ecosistema Apple, il ProArt Display PA32QCV integra una nuova modalità M Model-P3 Preset che uniforma i colori con i dispositivi macOS. Inoltre, la compatibilità con ASUS DisplayWidget Center per macOS permette di controllare facilmente i parametri del display, come luminosità, contrasto e temperatura colore, direttamente dal Mac. Gli utenti possono persino regolare la luminosità del monitor tramite i tasti funzione del MacBook, per un’integrazione ancora più fluida.

Il pannello HDR da 6K supporta HDR10 e VESA DisplayHDR 600, garantendo bianchi brillanti, neri profondi e un contrasto superiore, caratteristiche che assicurano immagini realistiche e dettagli fedeli anche nelle scene più dinamiche. Grazie a uno spazio di lavoro superiore del 145% rispetto a un monitor 4K della stessa diagonale, il PA32QCV permette di gestire più finestre e contenuti in parallelo, aumentando la produttività e migliorando l’esperienza di editing.

Il monitor è dotato della tecnologia ASUS Light Sync, che attraverso due sensori ottimizza automaticamente luminosità e temperatura colore in base all’ambiente di utilizzo. Inoltre, il rivestimento LuxPixel AGLR (Anti-Glare & Low-Reflection) riduce riflessi e abbagliamenti senza compromettere la nitidezza, offrendo una visione più confortevole rispetto ai pannelli opachi tradizionali.

Sul fronte della produttività, il PA32QCV integra la funzione Auto KVM, che consente di controllare due dispositivi con la stessa tastiera e mouse, semplificando il multitasking tra PC e laptop. La connettività è un altro punto di forza: il monitor offre doppie porte Thunderbolt 4 con Power Delivery da 96W, oltre a HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 DSC, USB-C, USB Type-A e un jack per cuffie. In questo modo diventa un vero e proprio hub centrale per collegare e gestire diverse periferiche.

Il nuovo ASUS ProArt Display PA32QCV sarà disponibile in Italia dalla seconda metà di settembre sull’eShop ASUS Italia, negli ASUS Gold Store, presso i rivenditori Powered by ASUS e i partner commerciali autorizzati al prezzo suggerito di 1.399 euro. In alcune regioni, l’acquisto del monitor includerà anche un abbonamento gratuito fino a tre mesi ad Adobe Creative Cloud, Adobe Substance 3D e Adobe Acrobat, per un valore massimo di 453 euro.