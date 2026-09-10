Nuovi accessori per iPhone: SBS, PURO e case&me svelano le collezioni 2026

SBS, PURO e case&me lanciano le nuove collezioni di accessori per la nuova generazione di iPhone Apple, puntando su protezione, design e personalizzazione.

Con il debutto della nuova generazione di iPhone, i brand italiani SBS, PURO e case&me presentano accessori e soluzioni premium ideate per esaltare, proteggere e personalizzare gli smartphone Apple con tecnologia e stile all'avanguardia.

SBS si conferma punto di riferimento nelle protezioni per smartphone con una linea completa che include cover, vetri protettivi e camera lens perfettamente compatibili con il design dei nuovi iPhone. Tra i modelli di punta tornano le cover Skinny e Instinct Mag Case, insieme alla Block Mag Case che unisce protezione elevata ed estetica raffinata. Una delle novità più innovative è la gamma Cryo, la prima linea SBS che integra due avanzate tecnologie di raffreddamento per contribuire alla dissipazione del calore durante la ricarica e l'utilizzo intensivo dello smartphone. Lo strato di grafene delle cover Cryo Mag e l'innovativo adesivo del Cryo Glass supportano una gestione termica efficiente, restando sempre compatibili con MagSafe. Si arricchisce anche la partnership con D3O grazie alla Extreme Core Mag Case, progettata per massimizzare la protezione dagli urti. Per chi attende il nuovo iPhone pieghevole, SBS introduce una gamma dedicata con cover trasparenti, in silicone, wallet, pellicole e lenti per garantire protezione anche ai dispositivi foldable.

PURO celebra la nuova generazione Apple con una collezione Matching Color coordinata alle nuove colorazioni dei dispositivi. Le cover delle linee Icon Mag Pro, Lightfeel, Plate Mag, Lite Mag e Blend Mag sono tutte compatibili con MagSafe e disponibili nei toni Dark Shadow, Deep Cherry, Polar Blue e Soft Cloud. La proposta si amplia con Move Lace, il laccetto universale regolabile dallo stile essenziale, ideale sia a tracolla sia al collo. Per la ricarica, i nuovi Rubber Power Mag offrono power bank magnetici da 5.000mAh dal design minimalista e opaco, pratici ed eleganti. Non mancano le nuove colorazioni dei cinturini Apple Watch ICON, SPORT e il nuovo cinturino BLEND in silicone morbido, per completare un ecosistema coerente e trasversale che permette agli utenti di esprimere la propria personalità attraverso accessori coordinati a iPhone e Apple Watch.

case&me amplia l'offerta lifestyle con accessori versatili e creativi, in particolare le nuove versioni dei laccetti Simply Lace (fino a 60 cm, patch inclusa) e Simply Strap (versione da polso), entrambi con compatibilità universale e disponibili in tonalità abbinate alla palette Apple. Pratico e comodo anche Simply Pocket, l'accessorio portaoggetti che si applica direttamente sulla scocca dello smartphone per portare sempre con sé carte, chiavi e piccoli oggetti quotidiani. La collezione Safari dei Pupetti introduce charm ispirati agli animali iconici della savana - tigre, elefante, ippopotamo, leone e zebra - per aggiungere un tocco di originalità ai dispositivi. Innovativo il laccetto da polso 2-in-1 con cavo USB-C da 60W integrato, capace di trasformarsi rapidamente da soluzione di ricarica multifunzione a laccetto universale con patch in PVC.

Le nuove collezioni di SBS, PURO e case&me si distinguono per attenzione ai dettagli, tecnologia avanzata, cura dei materiali e una visione condivisa: offrire agli utenti accessori in grado di valorizzare e proteggere i nuovi iPhone, integrandosi perfettamente con le esigenze di funzionalità, prestazione e stile della community Apple.