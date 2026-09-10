Xiaomi rinnova la partnership con Armani Olimpia Milano: la REDMI Note 17 Series diventa “Titan” del basket italiano

Xiaomi, realtà di primo piano nell’elettronica di consumo e
nella produzione intelligente, ha annunciato il rinnovo della partnership con Armani
Olimpia Milano in qualità di sponsor per le categorie smartphone e tablet.
L’accordo rafforza il legame del brand con lo sport e unisce innovazione
tecnologica e passione per la pallacanestro, in un’alleanza che passa dal
concetto di “resistenza leggendaria” a quello di Titan.
Lo scorso anno la collaborazione aveva celebrato i 90 anni
di storia del Club. Oggi la sinergia fa un passo in più. Come l’Olimpia
Milano affronta ogni stagione con solidità, energia inesauribile e una
mentalità orientata al successo di lungo periodo, Xiaomi porta lo stesso
approccio nel mobile con la nuova REDMI Note 17 Series. Progettata
secondo la filosofia “Built for Years”, la famiglia introduce la REDMI
Titan Quality e punta a ridefinire gli standard di affidabilità nella
fascia media.
Al centro della narrazione ci sono batterie fino a 9.210
mAh, presentate come capaci di garantire fino a tre giorni di autonomia, e
la REDMI Titan Structure, descritta come particolarmente resistente a
cadute e immersioni. Il messaggio è chiaro: la stessa resilienza richiesta sul
parquet deve valere anche per lo smartphone nella quotidianità più intensa.
“Siamo estremamente orgogliosi di rinnovare il nostro
legame con una realtà storica e vincente come l’Olimpia Milano”, ha
dichiarato Andrea Crociani, Marketing Manager di Xiaomi Italia. “Quest’anno
alziamo ulteriormente l’asticella. Il concetto di ‘Titan’ che guida la nostra
nuova REDMI Note 17 Series si sposa perfettamente con il DNA di questa squadra:
energia inesauribile, struttura solida e capacità di performare ai massimi
livelli nel tempo, senza mai cedere. Condividiamo la stessa visione: costruire
qualcosa di eccezionale, progettato per durare.”
Dal lato del Club, il general manager Christos
Stavropoulos ha sottolineato che una visione basata su solidità, durata,
entusiasmo ed energia è un valore cui l’Olimpia dà grande importanza quando
accoglie non solo partner, ma compagni di viaggio e di ambizioni, “come nel
caso di Xiaomi”.
Per celebrare il rinnovo, Xiaomi e Armani Olimpia Milano
lanceranno una campagna in cui i giocatori metteranno alla prova la resistenza
della REDMI Note 17 Series in scatti e dinamiche che uniscono la
fisicità del basket alla durabilità del prodotto. Nel corso della stagione il
brand resterà accanto ai tifosi con attivazioni al palazzetto e sui canali
digital, con l’obiettivo di rendere l’esperienza sportiva più immersiva.
L’operazione posiziona la REDMI Note 17 Series non
solo come prodotto di fascia media ad alta autonomia, ma come simbolo di
affidabilità a lungo termine, in linea con l’identità di una squadra che punta
a durare e a vincere. Per Xiaomi Italia il basket di vertice resta un
palcoscenico strategico per parlare di innovazione, resistenza e presenza
quotidiana nella vita dei tifosi.
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