Xiaomi rinnova la partnership con Armani Olimpia Milano: la REDMI Note 17 Series diventa “Titan” del basket italiano

Xiaomi e Armani Olimpia Milano rinnovano la partnership: una sinergia all'insegna della "Titan Quality". Campagna con i campioni e focus su batteria.

Xiaomi, realtà di primo piano nell’elettronica di consumo e nella produzione intelligente, ha annunciato il rinnovo della partnership con Armani Olimpia Milano in qualità di sponsor per le categorie smartphone e tablet. L’accordo rafforza il legame del brand con lo sport e unisce innovazione tecnologica e passione per la pallacanestro, in un’alleanza che passa dal concetto di “resistenza leggendaria” a quello di Titan.

Lo scorso anno la collaborazione aveva celebrato i 90 anni di storia del Club. Oggi la sinergia fa un passo in più. Come l’Olimpia Milano affronta ogni stagione con solidità, energia inesauribile e una mentalità orientata al successo di lungo periodo, Xiaomi porta lo stesso approccio nel mobile con la nuova REDMI Note 17 Series. Progettata secondo la filosofia “Built for Years”, la famiglia introduce la REDMI Titan Quality e punta a ridefinire gli standard di affidabilità nella fascia media.

Al centro della narrazione ci sono batterie fino a 9.210 mAh, presentate come capaci di garantire fino a tre giorni di autonomia, e la REDMI Titan Structure, descritta come particolarmente resistente a cadute e immersioni. Il messaggio è chiaro: la stessa resilienza richiesta sul parquet deve valere anche per lo smartphone nella quotidianità più intensa.

“Siamo estremamente orgogliosi di rinnovare il nostro legame con una realtà storica e vincente come l’Olimpia Milano”, ha dichiarato Andrea Crociani, Marketing Manager di Xiaomi Italia. “Quest’anno alziamo ulteriormente l’asticella. Il concetto di ‘Titan’ che guida la nostra nuova REDMI Note 17 Series si sposa perfettamente con il DNA di questa squadra: energia inesauribile, struttura solida e capacità di performare ai massimi livelli nel tempo, senza mai cedere. Condividiamo la stessa visione: costruire qualcosa di eccezionale, progettato per durare.”

Dal lato del Club, il general manager Christos Stavropoulos ha sottolineato che una visione basata su solidità, durata, entusiasmo ed energia è un valore cui l’Olimpia dà grande importanza quando accoglie non solo partner, ma compagni di viaggio e di ambizioni, “come nel caso di Xiaomi”.

Per celebrare il rinnovo, Xiaomi e Armani Olimpia Milano lanceranno una campagna in cui i giocatori metteranno alla prova la resistenza della REDMI Note 17 Series in scatti e dinamiche che uniscono la fisicità del basket alla durabilità del prodotto. Nel corso della stagione il brand resterà accanto ai tifosi con attivazioni al palazzetto e sui canali digital, con l’obiettivo di rendere l’esperienza sportiva più immersiva.

L’operazione posiziona la REDMI Note 17 Series non solo come prodotto di fascia media ad alta autonomia, ma come simbolo di affidabilità a lungo termine, in linea con l’identità di una squadra che punta a durare e a vincere. Per Xiaomi Italia il basket di vertice resta un palcoscenico strategico per parlare di innovazione, resistenza e presenza quotidiana nella vita dei tifosi.