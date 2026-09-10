Anker MagGo Power Bank 2 Pro arriva in Italia: ricarica wireless veloce e raffreddamento attivo

Anker porta in Italia il nuovo MagGo Power Bank 2 Pro, la soluzione magnetica per la ricarica veloce dedicata agli utenti più esigenti. Dotato di una batteria da 10.000 mAh, MagGo Power Bank 2 Pro offre ricarica wireless Qi2.2 fino a 25W, garantendo velocità simili a quelle di una ricarica via cavo. Nei test con iPhone 17 Pro il dispositivo ha raggiunto il 50% di carica in soli 25 minuti, dimostrando prestazioni all'avanguardia nel segmento dei power bank.

La caratteristica più innovativa di questo modello è il sistema di raffreddamento attivo SnapCool, progettato per mantenere sotto controllo la temperatura anche durante ricariche wireless ad alta velocità. Il sistema integra una ventola compatta, un doppio canale d'aria e un triplo strato di grafene, elementi che permettono di dissipare il calore in maniera continua e di mantenere la superficie posteriore al di sotto dei 36 gradi. Questa soluzione evita che lo smartphone rallenti la ricarica a causa del surriscaldamento, problema comune nei power bank tradizionali che possono raggiungere anche i 45 gradi.

La tecnologia ActiveShield 5.0 effettua oltre 10 milioni di controlli della temperatura al giorno e lavora in sinergia con SnapCool per offrire una ricarica più sicura e costante. Un display integrato, inoltre, consente all'utente di monitorare in tempo reale potenza di ricarica, temperatura, livello della batteria, tempo di ricarica rimanente e modalità operative selezionate.

Con un peso di soli 220 grammi e un design compatto, MagGo Power Bank 2 Pro è pensato per accompagnare gli utenti più dinamici. Disponibile in tre colorazioni, tra cui una nuova tonalità bordeaux, il prodotto si integra perfettamente con lo stile degli ultimi iPhone. Completano la dotazione un supporto pieghevole per utilizzare lo smartphone in verticale o orizzontale durante videochiamate o streaming e la possibilità di raggiungere una potenza massima di 45W tramite cavo, permettendo la ricarica rapida anche di tablet e altri dispositivi.



