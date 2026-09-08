Nikon presenta la nuova serie NIKKOR Z CINEMA T1.9 VV e grande aggiornamento per ZR

Nikon amplia la sua offerta per il cinema professionale annunciando lo sviluppo della nuova serie di obiettivi NIKKOR Z CINEMA T1.9 VV, formata da nove ottiche progettate specificatamente per produzioni di fascia alta. Il primo obiettivo della serie sarà il NIKKOR Z CINEMA 50mm T1.9 VV, mentre altre ottiche accompagneranno questa proposta nei prossimi mesi. La famiglia NIKKOR Z CINEMA offrirà prestazioni elevate e facilità d'uso richieste dall'industria cinematografica internazionale, con l'obiettivo di arricchire la libertà espressiva dei creator.



In parallelo, Nikon svela l'importante aggiornamento del firmware per la sua cinepresa di punta. La versione 2.00 del firmware per la NIKON ZR verrà rilasciata entro la fine del 2026 e porterà con sé funzioni avanzate capaci di migliorare ulteriormente il lavoro di videomaker, filmmaker, creator e appassionati.



Le nuove funzionalità includeranno il supporto per i file video Log3G10 e REDWideGamutRGB con compressione H.265, una nuova modalità di riduzione del rumore (NR) su ISO elevati durante la registrazione log H.265 e il supporto del peaking durante le riprese in formato R3D NE. Il firmware garantirà supporto dei file video Log3G10 e REDWideGamutRGB in H.265, una nuova opzione NR su ISO elevati disponibile con la registrazione log H.265 e un supporto per la funzionalità di peaking con registrazione impostata nel formato R3D NE.



Queste novità testimoniano l'impegno di Nikon nel rispondere alle esigenze dei filmmaker moderni, offrendo strumenti sempre più avanzati per espandere le possibilità di creatività e controllo sul set.