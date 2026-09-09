OWC lancia Thunderbolt 5 Dock con doppi HDMI e nuovi cavi USB-C da 1,5 metri

OWC presenta Thunderbolt 5 Dock con doppi HDMI e cavi Thunderbolt 5 USB-C da 1,5 metri: prestazioni elevate, massima compatibilità e soluzioni per creativi.

Al centro delle novità dell'autunno tecnologico arriva l'annuncio di OWC, leader nelle soluzioni di storage e connettività professionale, che svela il nuovo Thunderbolt 5 Dock con doppi HDMI integrati e i cavi Thunderbolt 5 (USB-C) disponibili ora anche nella versione da 1,5 metri.

Il nuovo docking station è pensato per chi cerca un'unica connessione capace di trasformare il laptop in una vera e propria postazione desktop di fascia enterprise. Grazie a due porte HDMI 2.1 integrate, il dock elimina la necessità di adattatori particolari e garantisce la compatibilità immediata con qualsiasi monitor dotato di HDMI.

Una sola connessione Thunderbolt 5 permette la gestione simultanea di doppi display, rete cablata, storage ad alte prestazioni, lettori di schede, e ricarica completa del portatile a 140W. Il dock si presta per soddisfare sia le esigenze di chi lavora su Mac che su Windows, risultando pienamente compatibile con Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, USB4, USB-C e Thunderbolt 3.

Tra le caratteristiche più apprezzate spicca la disponibilità della porta USB-C frontale capace di ricaricare smartphone e tablet fino a 30W, mentre la porta Thunderbolt 5 downstream consente di gestire SSD esterni e array RAID a piena velocità. La connettività di rete, affidata a una porta 2.5GbE, risponde alle esigenze di NAS, trasferimenti di grandi file e ambienti corporate sicuri. Fotografi e videomaker potranno scaricare direttamente immagini e video grazie agli slot UHS-II per SD e microSD senza bisogno di lettori esterni.

Il supporto visivo raggiunge livelli elevatissimi: fino a due display HDMI 4K a 240Hz o doppi 8K a 60Hz con compressione DSC quando collegato a host Thunderbolt 5. È anche possibile gestire un terzo display tramite Thunderbolt o USB-C, senza il rischio che il dock diventi il collo di bottiglia della postazione. Tra le opzioni pratiche, la possibilità di posizionamento sia orizzontale che verticale e il software Dock Ejector che consente l'espulsione sicura di tutti i drive con un solo clic.

"Thunderbolt 5 offre un livello di prestazioni e di versatilità senza precedenti. La vera domanda è cosa ci farai", dichiara Larry O'Connor, fondatore e CEO di OWC. "Con il Thunderbolt 5 Dock con doppi HDMI, il tuo laptop non è più un compromesso: una sola connessione ti fornisce tutto ciò di cui hai bisogno, senza una pila di adattatori e soluzioni di fortuna. Non volevamo solo costruire un altro dock Thunderbolt 5, volevamo costruire quello che diventerà il nuovo riferimento per i professionisti".

Nello stesso annuncio arrivano anche i nuovi cavi Thunderbolt 5 (USB-C) da 1,5 metri, certificati per trasmettere dati fino a 80Gb/s bidirezionali e fino a 120Gb/s per le applicazioni video più avanzate. I cavi sono completamente compatibili con dispositivi Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 e USB-C e supportano la ricarica fino a 240W. Perfetti per chi vuole costruire postazioni flessibili senza perdere le prestazioni.

Disponibilità e prezzi: il Thunderbolt 5 Dock con doppi HDMI sarà in vendita da novembre al prezzo di 349,99 dollari. Il cavo Thunderbolt 5 (USB-C) da 1,5 metri sarà disponibile da metà ottobre a 58,99 dollari. Gli operatori specializzati e i professionisti potranno vedere le novità dal vivo all'IBC 2026 ad Amsterdam.

OWC rafforza così la sua posizione tra i leader delle soluzioni di storage, connettività e accessori per il mondo creativo e business, significando garanzia di affidabilità, prestazioni e attenzione all'innovazione.