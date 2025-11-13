Connect with us

ASUS RT-BE58 Go: il router WiFi 7 tascabile per connettersi ovunque

ASUS amplia la propria gamma di dispositivi di rete con il nuovo RT-BE58 Go, un router WiFi 7 da viaggio compatto e potente, pensato per garantire prestazioni elevate e sicurezza anche lontano da casa o dall’ufficio. Vincitore del CES Innovation Award 2025 e del Red Dot Product Design Award 2025, questo dispositivo si propone come la soluzione ideale per chi desidera una connessione affidabile e veloce in movimento.

Con WiFi 7, tecnologia MLO e 4K-QAM, RT-BE58 Go raggiunge velocità fino a 3600 Mbps. Grazie alla tecnologia dual-band MLO, il router è in grado di combinare e gestire più bande di frequenza per offrire connessioni stabili e senza interruzioni, anche in presenza di più dispositivi connessi. In questo modo è possibile lavorare in videoconferenza, effettuare streaming in alta definizione o giocare online con la massima fluidità.

Il nuovo router ASUS si adatta a differenti scenari grazie a tre modalità di connettività: connessione wireless classica, modalità tethering USB 5G/4G per sfruttare la rete mobile con un semplice collegamento plug-and-play, e modalità WiFi pubblico (WISP) per creare un hotspot privato protetto anche quando si utilizza la connessione di reti aperte. Le dimensioni ridotte – solo 99 x 111 x 36 millimetri – e il peso contenuto di 232 grammi lo rendono uno strumento ideale non solo per i viaggiatori, ma anche per ambienti domestici o lavorativi di piccole dimensioni come studentati e appartamenti condivisi.

Sul fronte della sicurezza, RT-BE58 Go integra una protezione di rete a tre livelli: la suite professionale AiProtection, il supporto VPN preinstallato con oltre 30 provider e la funzione Guest Network Pro. Quest’ultima consente di creare facilmente reti separate per utenti ospiti, dispositivi IoT o per i più piccoli, garantendo la massima tutela dei dati e una gestione ordinata delle connessioni. Per le piccole aziende è inoltre possibile configurare portali ospiti personalizzati, offrendo un accesso Internet sicuro e distinto dalla rete principale.

Un’altra caratteristica distintiva del modello è la compatibilità con la tecnologia AiMesh, che permette di integrare RT-BE58 Go con altri router ASUS compatibili per estendere la copertura wireless e mantenere un’unica rete uniforme e scalabile.

Dal punto di vista tecnico, il dispositivo è dotato di CPU quad-core a 2GHz, 1GB di RAM DDR4 e 256MB di memoria flash. Presenta due antenne esterne, una porta WAN da 2.5G, una porta LAN da 1G, una porta USB Type-A per il mobile tethering e una USB-C per l’alimentazione. L’alimentatore supporta un ampio intervallo di tensione (100-240V), rendendolo adatto all’uso internazionale.

Il pacchetto include il router RT-BE58 Go, un cavo Ethernet da un metro, alimentatore, guida rapida e scheda di garanzia. Il prezzo al pubblico consigliato è di 139,90 euro IVA inclusa e il prodotto è già disponibile presso i principali rivenditori e partner commerciali ASUS.

 

