Audi e-tron GT quattro nell’inedita livrea FISI svelata al pubblico di Trento

La magia dello sport e l’eccellenza automobilistica si sono incontrate nel cuore di Trento per una serata all’insegna della passione e della performance. In occasione del tradizionale appuntamento con il Festival dello Sport di Trento, Audi ha celebrato le atlete e gli atleti della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) con un evento aperto al pubblico che ha trasformato le vie del centro in una passerella di sportività e tecnologia.

La Casa dei quattro anelli ha voluto rendere omaggio ai campioni che si sono distinti nella scorsa stagione agonistica, regalando loro un momento unico e presentando una flotta esclusiva di vetture ad alte prestazioni. Tra i modelli protagonisti spiccavano Audi Q5 plug-in hybrid, Audi RS Q8 e Audi SQ5 TFSI, simboli di versatilità, potenza e dinamismo. A bordo delle loro Audi, le eccellenze azzurre Federica Brignone, Sofia Goggia, Dorothea Wierer, Dominik Paris e Federico Pellegrino hanno sfilato tra l’entusiasmo dei tifosi.

La partnership tra Audi e FISI, nata nel 2007, viene rinnovata per la nuova stagione agonistica. Un’unione che va oltre la semplice sponsorizzazione e rappresenta un valore condiviso: la sportività. Da sempre, il marchio di Ingolstadt affianca gli sport invernali, sostenendo atlete e atleti e promuovendo l’eccellenza tecnica, sia sulle piste che sulla strada, attraverso tecnologie all’avanguardia e una costante ricerca delle migliori prestazioni.

A catturare gli sguardi di appassionati e curiosi è stata la spettacolare versione one-off della Audi e-tron GT quattro, esposta in Piazza Duomo (Trento). La Granturismo full electric, con una potenza massima di 585 CV e un peso ridotto di 40 kg rispetto alle altre varianti, ha mostrato una livrea inedita dedicata alla FISI. Il design esclusivo con fondo bianco e dettagli rossi e neri, abbinato al logo della Federazione, ha sottolineato ancora una volta il forte legame tra Audi e gli sport invernali.

La vettura è stata personalizzata con pellicole decorative applicate lungo la carrozzeria, trasformandosi in un vero polo d’attrazione per il pubblico del Festival. La scelta di presentare un modello full electric ribadisce l’impegno di Audi verso una mobilità sempre più sostenibile, in cui tecnologia e rispetto per l’ambiente procedono di pari passo con la performance.

L’investimento di Audi nel mondo degli sport invernali non si limita alla presenza agli eventi sportivi. Il brand è protagonista attivo sul territorio montano, con iniziative dedicate e un approccio attento alla sostenibilità e all’utilizzo responsabile delle risorse. Anche per la nuova stagione, Audi sarà presente nei luoghi simbolo dello sci e della neve italiana come Alta Badia, Cortina d’Ampezzo e Madonna di Campiglio, confermando così la sua vicinanza alle comunità locali e agli appassionati.