Nuova Kia XCeed: design raffinato, tecnologie innovative e massimo comfort

Kia presenta la nuova XCeed, l'ultimo restyling del crossover che punta a rafforzare la presenza del marchio nel segmento C europeo, il più competitivo del mercato automobilistico. Il modello si distingue per il design completamente aggiornato, in linea con la filosofia Opposites United, e offre nuove soluzioni di connettività, sicurezza e comfort.

Il design evolve con esterni più compatti e proporzioni raffinate: sbalzo anteriore ridotto di 15 mm, silhouette più aerodinamica e dettagli distintivi come i nuovi cerchi in lega da 18 pollici e colori inediti, tra cui l'esclusivo Morning Haze. Anche la parte posteriore è stata rivista per un look più moderno e dominante.

Gli interni offrono maggiore comfort e semplicità di utilizzo, con plancia ridisegnata, materiali di qualità superiore e attenzione all'ergonomia. Il sistema di infotainment introduce una soluzione a doppio schermo da 12,3 pollici per quadro strumenti digitale e display centrale, garantendo chiarezza delle informazioni e semplicità di utilizzo.

La connettività è affidata a un ecosistema digitale avanzato, con Kia Connect e compatibilità con Digital Key 2.0. La digitalizzazione permette accesso e controllo remoto del veicolo tramite smartphone, mentre la ricarica wireless e il Multimode Touch Display incrementano la praticità per l'uso quotidiano. Gli interni sono disponibili in Kia Tex Essential nero o Classic nero.

Tra i punti di forza figura l'ampia gamma di sistemi ADAS, tra cui Highway Driving Assist che integra Smart Cruise Control e Lane Following Assist. Il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist e il Rear Cross-traffic Collision-Avoidance Assist garantiscono sicurezza attiva nelle manovre, mentre la In-Cabin Camera monitora l'attenzione del conducente. Il Parking Assist permette il parcheggio anche da remoto, supportato dal Rear View Monitor.

Il comfort di marcia è stato migliorato grazie a sospensioni posteriori evolute e a un lavoro dedicato su NVH per ridurre rumore e vibrazioni, rendendo la XCeed ancora più adatta ai lunghi viaggi. Le modalità di guida Normal e Sport sono state ottimizzate per una risposta dinamica più chiara e personalizzata.

La nuova XCeed offre motori a benzina con tecnologia mild hybrid: il 1.0 T-GDI da 115 CV e il 1.6 T-GDI da 150 CV, entrambi proposti con trasmissione manuale o doppia frizione a sette rapporti. Queste soluzioni puntano a unire efficienza, prestazioni e consumi ridotti, per adattarsi alle esigenze di chi vive la città ma non vuole rinunciare alla versatilità.

Il nostro obiettivo con Nuova Kia XCeed è offrire miglioramenti significativi nelle aree che contano di più per i nostri clienti, inclusi connettività, sicurezza e comfort di guida. Con l'introduzione del nostro nuovo sistema di infotainment e una serie di miglioramenti focalizzati sul comfort, Nuova XCeed offre un'esperienza di guida più connessa, rassicurante e piacevole per i clienti in tutta Europa.

La produzione partirà il 29 maggio nello stabilimento Kia di Žilina, in Slovacchia, confermando il ruolo strategico del modello nel portafoglio europeo.