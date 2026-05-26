Brado Carbon Buggy: il nuovo restomod di lusso che ridefinisce il mito del dune buggy

Nel cuore pulsante della Motor Valley italiana nasce Brado, una nuova realtà automobilistica indipendente che punta a riscrivere il concetto di dune buggy, con eleganza radicale e autenticità senza compromessi.

Frutto dell'unione tra l'esperienza tecnica di Matias Mussetta, veterano di Lamborghini, Ferrari e Dallara, e la visione strategica di Andrea Mazzuca, Brado si propone di riportare l'auto alla sua essenza primordiale, liberandola da eccessi elettronici in favore di un rapporto diretto tra uomo e macchina. Il primo modello, Carbon Buggy, rappresenta un manifesto di questa filosofia: un restomod artigianale in serie limitata, capace di fondere materiali nobili come la fibra di carbonio, design essenziale e una meccanica pura.

Il design è firmato da Juan Manuel Diaz, autore di iconiche vetture come Alfa Romeo 8C Competizione e Audi RSQ e-tron Dakar. Ridisegnare un'icona di agilità come la buggy è stata una sfida di sottrazione. Abbiamo eliminato il superfluo per lasciare che le forme parlassero la lingua della velocità e dell'autenticità italiana, afferma Diaz. Il risultato è una scocca in fibra di carbonio a vista, che riduce drasticamente il peso e dona al veicolo una purezza stilistica rara.

Carbon Buggy eleva il concetto di restomod a scultura ingegneristica: il classico telaio è trasformato da una scocca completamente in carbonio e il cuore pulsante è un motore 1.8L Boxer Aircooled da 85 CV, con la possibilità di scegliere una versione 2.0L da 110 CV come optional. Nessun aiuto elettronico: solo connessione diretta tra pilota e strada, per un'esperienza di guida fisica ed esaltante.

L'approccio bespoke di Brado permette al cliente di diventare co-designer: ogni dettaglio, dagli interni in pelle ai tessuti nautici, fino alla colorazione della fibra di carbonio, può essere personalizzato. Una filosofia che trasforma l'auto in uno strumento di evasione straordinario. Brado è lo strumento di libertà definitivo, dichiara Mazzuca. Abbiamo modellato una dream car capace di affrontare percorsi che per la maggior parte delle auto restano impraticabili. Un'esperienza di guida emozionante che, per noi, incarna l'eccellenza del Made in Italy.

Brado invita a riscoprire il puro piacere della guida, senza filtri né compromessi, offrendo agli appassionati l'opportunità di vivere l'auto come porta verso l'avventura. Il debutto di Carbon Buggy segna un ritorno audace all'essenza dell'automobile: libertà, qualità artigianale e spirito indomito.