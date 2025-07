Barilla e PizzAut: Una Partnership per l’Inclusione e la Solidarietà

In un passo significativo verso l’inclusione sociale, Barilla ha annunciato una partnership con PizzAut, progetto innovativo che si pone l’obiettivo di creare opportunità di lavoro per persone autistiche attraverso la gestione di ristoranti inclusivi. Questa collaborazione si distingue non solo per la qualità delle materie prime donate ma per il suo profondo impatto sociale.

La nuova fase della partnership tra Barilla e PizzAut è stata segnata dalla posa di una mattonella esagonale di Barilla sul “Muro dei Mattoni” presso il ristorante PizzAut di Monza, un gesto simbolico che rappresenta il sostegno concreto di Barilla al progetto. La parete, inaugurata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 2023, è un punto di raccolta per i nomi di chi sostiene il progetto PizzAut.

La collaborazione ha già visto la donazione di oltre 2.500 kg di materie prime, tra cui farina, pani e snack Mulino Bianco e Pavesi, oltre ai golosi Pan di Stelle. “Una partnership con Barilla per noi significa lavorare a pieno sul concetto di inclusione,” ha dichiarato Nico Acampora, fondatore di PizzAut. “Non si tratta infatti solo di una donazione ma è lo sviluppo di un pensiero comune su come poter costruire un mondo più inclusivo, possibilità di lavoro per le persone autistiche, oltre a occasioni di socializzazione e di crescita per tutti.”

PizzAut, con due ristoranti aperti dal 2021, rappresenta un faro di inclusione per le persone autistiche in Italia, offrendo loro un’opportunità reale di integrazione lavorativa e sociale. La presenza del Presidente Mattarella all’inaugurazione del secondo locale a Monza sottolinea l’importanza di iniziative che trasformano i principi di inclusione in azioni concrete. Dietro ogni pizza servita nei locali PizzAut, c’è una storia di speranza e dignità.

Barilla non è nuova all’impegno per l’inclusione sociale. Oltre alla partnership con PizzAut, il Gruppo è attivo con 17 Employee Resource Group internazionali che coinvolgono circa 2.000 collaboratori in progetti di Diversity & Inclusion. Tra questi, spicca il programma “ThisAbility”, dedicato a valorizzare i talenti delle persone con disabilità.

In Italia, Barilla supporta iniziative come IFun a Foggia e ha donato ambulanze alla Croce Rossa. Anche nello sport e nella cultura, Barilla promuove l’inclusione attraverso i WEmbrace Awards e WEmbrace Sport con Bebe Vio. Con queste azioni, l’azienda ribadisce il suo obiettivo di costruire un mondo più inclusivo, dove nessuno resta indietro.

Questa collaborazione tra Barilla e PizzAut segna un importante passo avanti nella creazione di una società più giusta e solidale, unendo risorse e valori per un futuro inclusivo. La sinergia tra queste due realtà sottolinea l’importanza di un impegno concreto e condiviso per l’inclusione sociale.