Bentley Serie T più vecchia al mondo torna a casa

La Bentley Serie T più antica del mondo è finalmente tornata a Crewe dopo 59 anni di assenza. Questa berlina standard in Shell Grey, ricostruita con cura conservando gran parte della componentistica e dell’equipaggiamento originali, ha preso posto nella prestigiosa Bentley Heritage Collection.

Immatricolata per la prima volta il 28 settembre 1965 come “auto di prova” dell’azienda, l’auto è stata ritrovata dopo anni di stoccaggio come un esemplare non funzionante. Dopo 18 mesi di lavoro minuzioso da parte degli specialisti Bentley, P&AWood, è stata rimessa in funzione.

Il team si è trovato di fronte a numerose sfide durante il processo di ricondizionamento dell’auto, dai danni al cablaggio agli incidenti, fino al cruscotto mancante. Tuttavia, seguendo il mantra “riparare piuttosto che sostituire”, l’auto è stata portata nuovamente alla sua antica gloria.

Un modello significativo nella storia di Bentley, la Serie T è stata la prima monoscocca. Questo ritorno a casa riveste una grande importanza per gli amanti del marchio e rappresenta un momento storico nella collezione Bentley Heritage.