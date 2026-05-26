Nuova Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Elettrica: la prima station wagon full electric della Stella arriva con 769 km di autonomia

Mercedes-Benz presenta la nuova CLA Shooting Brake con tecnologia EQ, la prima station wagon completamente elettrica del marchio. Il modello unisce l’eleganza sportiva della CLA con una capacità di carico superiore e una versatilità senza precedenti, perfetta per l’uso quotidiano e i viaggi lunghi.

La prima Shooting Brake elettrica di Mercedes-Benz debutta con proporzioni dinamiche e un design che riprende la linea della CLA berlina fino al montante B, per poi evolversi in una coda più pratica. Il frontale è caratterizzato dal pannello illuminato con 142 stelle LED, mentre i gruppi ottici posteriori con design a stella e fascia luminosa conferiscono un’identità unica. La linea del tetto scende in modo più graduale rispetto alla berlina, migliorando l’abitabilità posteriore.

Uno degli elementi più spettacolari è il tetto panoramico in vetro monoblocco che si estende dal parabrezza fino al lunotto posteriore. Realizzato in vetro stratificato con rivestimento LowE, riduce il riscaldamento estivo e la dispersione termica invernale. Disponibile con funzione di trasparenza variabile in pochi millisecondi, può passare da trasparente a opaco per garantire privacy e protezione solare.

Per la prima volta, il tetto è anche illuminato con un cielo stellato composto da 158 stelle integrate nel vetro, sincronizzate con l’illuminazione ambient dell’abitacolo. Di giorno quasi invisibile, di notte crea un’esperienza visiva unica sia per i passeggeri che dall’esterno.

Rispetto al modello precedente, la nuova CLA Shooting Brake offre dimensioni cresciute: è più lunga di 35 mm (4.723 mm), più alta di 27 mm (1.469 mm) e con un passo aumentato di 61 mm (2.790 mm). Questi incrementi si traducono in maggiore spazio per la testa sia davanti (+14 mm) che dietro (+7 mm nella seconda fila) e maggiore comfort di accesso.

Il bagagliaio ha una capacità che varia da 455 a 1.290 litri con sedili posteriori abbattibili in configurazione 40:20:40. A questo si aggiunge un frunk anteriore illuminato da 101 litri. Le barre portatutto di serie supportano fino a 75 kg, mentre la capacità di traino arriva a 1.800 kg con trazione integrale. Il portellone elettrico EASY-PACK è di serie.

La gamma prevede tre versioni: CLA 200 Shooting Brake con 165 kW (224 CV), trazione posteriore e autonomia fino a 525 km WLTP, CLA 250+ Shooting Brake con 200 kW (272 CV), trazione posteriore e autonomia fino a 761 km WLTP e CLA 350 4MATIC Shooting Brake con 260 kW (354 CV), trazione integrale e autonomia fino a 730 km WLTP.

La CLA 200 Shooting Brake è equipaggiata con una batteria da 58 kWh a chimica LFP, mentre la CLA 250+ Shooting Brake e la CLA 350 4MATIC Shooting Brake sono equipaggiate con una batteria da 85 kWh (netti) a chimica NMC. Queste ultime utilizzano celle con anodi in grafite addizionata con ossido di silicio, il che aumenta la densità energetica. In combinazione con questa nuova generazione di batterie, l'architettura a 800 volt consente di ridurre significativamente i tempi di ricarica. La ricarica rapida in corrente continua, con un picco di 320 kW, permette di recuperare fino a 310 km di autonomia in soli 10 minuti. La CLA 250+ accelera da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi, mentre la CLA 350 4MATIC impiega 5,0 secondi.

I consumi sono contenuti: tra 12,7-15,2 kWh/100 km per la 250+ e 13,2-15,7 kWh/100 km per la 350 4MATIC e tra i 12,8-15,1 kWh/100 km per la 200. Il sistema frenante one-box massimizza il recupero dell’energia, fino a 200 kW.

La nuova CLA Shooting Brake è la seconda vettura di Mercedes-Benz basata interamente sul Mercedes-Benz Operating System (MB.OS). Il sistema supporta aggiornamenti over-the-air per infotainment e funzioni di guida. L’MBUX Superscreen opzionale si estende su tutta la plancia con display conducente da 10,25", display centrale da 14" e un terzo display da 14" opzionale per il passeggero anteriore. Il sistema offre grafica in tempo reale con Unity Game Engine e possibilità di streaming e cloud gaming.

L’Assistente Virtuale MBUX, potenziato con intelligenza artificiale di Microsoft e Google, è in grado di sostenere dialoghi complessi, riconoscere emozioni e integrare Google Maps con Mercedes-Benz Electric Intelligence per pianificare percorsi ottimali con soste di ricarica. Il nuovo volante multifunzione reintroduce i classici roller e rocker switch per un controllo più intuitivo.

Mercedes-Benz ha equipaggiato la CLA Shooting Brake con una dotazione di alto livello fin dalla versione Progressive: fari LED High Performance con Adaptive Highbeam Assist, climatizzatore automatico THERMATIC, sedili riscaldabili, portellone elettrico, sistema di navigazione MBUX, Live Traffic e cavo di ricarica da 22 kW.

La nuova CLA Shooting Brake con tecnologia EQ rappresenta un passo importante nella strategia di elettrificazione di Mercedes-Benz, combinando sportività, spazio e innovazione tecnologica in un’unica vettura.

La CLA 250+ con tecnologia EQ è proposta a partire da 58.098 €, mentre la CLA 350 4MATIC con tecnologia EQ parte da 63.698 €. Sono disponibili quattro differenti allestimenti: ADVANCED, ADVANCED PLUS, PREMIUM e PREMIUM PLUS.