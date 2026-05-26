Honda SH125 celebra 25 anni con una scultura di marmo e un concept sostenibile

Honda SH125 compie 25 anni e festeggia con una scultura in marmo firmata da Filippo Tincolini e un concept eco-sostenibile, simboli di innovazione e stile.

Per il quarto di secolo dello scooter più iconico delle strade europee, Honda mette insieme arte e ingegneria: "Hanami", scultura in marmo in scala 1:1 firmata da Filippo Tincolini, e il concept SH125i Marmo in resina acrilica riciclabile sviluppato nello stabilimento di Atessa.

Pochi scooter hanno segnato la mobilità urbana europea quanto l'Honda SH125. Dal 2001, anno del suo debutto, è diventato la pietra angolare dello stabilimento di Atessa, in Abruzzo, e una presenza costante nel traffico delle città del continente. Per celebrare i 25 anni del modello, Honda ha scelto una strada inattesa: un progetto creativo che unisce scultura, innovazione ingegneristica e cinematografia, con l'obiettivo di trasformare un oggetto pensato per la mobilità quotidiana in qualcosa di culturalmente rilevante.

Al centro dell'iniziativa ci sono due reinterpretazioni distinte dell'SH125i. La prima è "Hanami", una scultura in marmo in scala 1:1 realizzata dall'artista italiano Filippo Tincolini. La seconda è il concept SH125i Marmo, sviluppato dagli ingegneri Honda di Atessa utilizzando resina acrilica riciclabile. Le due opere sono accompagnate da una serie di tre video che documentano lo sviluppo del progetto e aprono una riflessione più ampia su artigianato, design industriale, sostenibilità e longevità.

"Nel corso di 25 anni, l'SH125 ha accompagnato diverse generazioni nella loro vita quotidiana e continua a farlo, con coerenza, anno dopo anno", afferma Marcello Vinciguerra, Managing Director di Honda Italia Industriale. "È proprio questa semplicità funzionale che lo rende inconfondibilmente un SH. Questo progetto congiunto esplora proprio questo mantra visivo immutabile."

L'espressione più sorprendente del progetto è senza dubbio "Hanami". Tincolini ha scolpito un SH125i in scala reale partendo da un unico blocco di marmo, trasformando un oggetto associato al movimento in qualcosa di permanente e contemplativo. L'artista non ha però realizzato una semplice replica: nella scultura, la parte anteriore dello scooter emerge dal blocco mentre il resto rimane incorporato nella pietra, in un esplicito omaggio al "non-finito" di Michelangelo. Una scelta che congela l'attimo in cui lo scooter sembra sbocciare, come un fiore su un ramo.

Proprio i fiori, elemento ricorrente nel linguaggio di Tincolini, giocano un ruolo centrale nell'opera: si tratta dei sakura, i delicati fiori di ciliegio giapponesi, che compaiono sulla carena, sulla forcella e sulla ruota. Il titolo "Hanami", che in giapponese significa "osservare la fioritura", nasce da questo incontro tra identità nipponica, design italiano e visione artistica. Come la tradizione giapponese celebra il momento fragile in cui i ciliegi fioriscono, così nell'opera lo scooter sembra emergere dalla pietra proprio nell'istante della sua apparizione.

"Mi hanno spiegato quanto l'estetica dello SH sia in qualche modo ispirata agli scultori del Rinascimento, linee molto pulite, superfici forti con purezza e semplicità", racconta Tincolini. "Quando Honda mi ha raccontato questo background, sono diventato molto entusiasta di contribuire a celebrare l'SH."

Accanto alla scultura trova posto il concept SH125i Marmo, una reinterpretazione che sposta il discorso dall'arte all'innovazione dei materiali. Sviluppato dagli ingegneri di Atessa con resina acrilica riciclabile, il concept ricrea sulle carene le venature naturali e la profondità del marmo, dimostrando come i processi industriali possano emulare finiture artigianali. Ma il valore del progetto va oltre l'estetica: il materiale offre eccellenti proprietà di resistenza agli urti e ai graffi, ideali per l'uso urbano, e soprattutto consente di integrare il colore direttamente al momento dell'iniezione nello stampo, eliminando la fase di verniciatura tradizionale.

"L'SH Marmo è un concept pionieristico che porta ancora più avanti la riflessione sui materiali di produzione", spiega Sebastiano Cerrone, Head of Product Innovation di Honda Italia Industriale. "Il materiale offre grande libertà espressiva e consente l'introduzione di motivi e stili unici fin dalle primissime fasi della produzione."

L'eliminazione della verniciatura ha implicazioni concrete sul piano ambientale: meno emissioni di CO2 associate ai metodi di finitura convenzionali, flussi produttivi più semplici e minori sprechi. Un aspetto che si inserisce nel più ampio impegno dello stabilimento abruzzese sul fronte della sostenibilità. "Promuoviamo il car-sharing, utilizziamo energia solare per energia pulita, che lo scorso anno ha rappresentato il 14% del totale, e abbiamo sviluppato una vernice a basso impatto che ci ha permesso di ridurre la temperatura dei forni di circa 50 gradi", aggiunge Cerrone, sottolineando con orgoglio che idee come l'SH Marmo "nascono da Atessa, dallo stabilimento produttivo, dalle persone che lo realizzano ogni giorno".

Il progetto ha offerto anche l'occasione di rivisitare la filosofia di design originale dello scooter. Giovanni Dovis, designer Honda che ha contribuito allo sviluppo del concept originale dell'SH e del nuovo modello, ha affiancato Tincolini nei video per discutere i parallelismi tra scultura e design di prodotto. "È molto affascinante vedere come le forme dell'SH, molto fluide e muscolose, vengano esaltate da un materiale nobile come il marmo", osserva Dovis. "Filippo Tincolini è riuscito senza dubbio a cogliere pienamente l'essenza dell'SH nel suo lavoro."

Il documentario principale segue la creazione di entrambe le interpretazioni, dalla cava di marmo di Michelangelo allo studio dello scultore fino al prodotto finale, mentre i video aggiuntivi approfondiscono separatamente il rapporto tra scultura e design industriale e le iniziative ambientali dello stabilimento di Atessa. Insieme, "Hanami", il concept SH125i Marmo e la serie di filmati costituiscono una celebrazione completa del primo quarto di secolo dell'SH125, ma anche un manifesto della filosofia Honda incentrata su qualità, semplicità, longevità e innovazione funzionale.