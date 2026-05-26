Debutta il nuovo spot Citroën: viaggio, comfort e AI nel SUV C5 Aircross

Citroën e il nuovo spot TV del SUV C5 Aircross, protagonista del Giro d'Italia, realizzato con Google usando Generative AI per esaltare comfort e innovazione.

Citroën sceglie la magia del viaggio e l'innovazione tecnologica per il lancio del nuovo spot dedicato al SUV C5 Aircross, auto ufficiale del Giro d'Italia 2026. La nuova campagna pubblicitaria, visibile da oggi in TV sui canali RAI e su YouTube, celebra la storica partnership tra Citroën Italia e la corsa rosa, ponendo al centro il comfort e la tecnologia che caratterizzano l'ammiraglia della casa francese.

Il video è frutto della collaborazione tra Citroën, Google e l'agenzia creativa ROY, che hanno voluto unire le emozioni del ciclismo ai valori familiari. Lo spot è disponibile in versioni da 15 e 30 secondi e mette in risalto la capacità del nuovo SUV di trasformare ogni spostamento quotidiano in un'esperienza speciale.

Il concept narrativo adotta un punto di vista suggestivo: una bambina racconta con occhi incantati come il suo papà sembri avere dei superpoteri, grazie alle avanzate tecnologie e al comfort estremo del nuovo SUV C5 Aircross. L'auto viene presentata come una vera e propria navicella magica in grado di proteggere la famiglia dai rumori esterni, svelare rotte sconosciute e condurre tutti nel cuore pulsante del Giro d'Italia.

Per la produzione del filmato Citroën e Google hanno esplorato le potenzialità delle tecnologie più avanzate di Generative AI, puntando a ricreare ambientazioni suggestive e sequenze digitali ad alto impatto cinematografico. Questa scelta innovativa accelera i processi produttivi e consente di ottenere sguardi ed espressioni realistiche, aprendo nuove possibilità creative nella narrazione audiovisiva.

La campagna sottolinea ancora una volta la vocazione di Citroën per il comfort e l'innovazione, rafforzando il legame tra il marchio, il mondo dello sport e la tecnologia d'avanguardia.