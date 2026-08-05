Biagio Antonacci annuncia nuove date per il tour Unplugged 2026 e il nuovo album Mustang

Biagio Antonacci aggiunge nuove tappe al tour Unplugged 2026 tra Lombardia e Campania e annuncia l'uscita del suo nuovo album Mustang prevista il 25 settembre.

Biagio Antonacci conclude con successo le dieci date sold out all'Anfiteatro Romano di Lucera e si prepara a portare il suo tour Unplugged 2026 in Lombardia e Campania. Da settembre, l'artista milanese si esibirà con una serie di concerti esclusivi al Teatro del Vittoriale di Gardone Riviera e al Teatro Grande di Pompei, regalando ai suoi fan nuove serate di musica dal vivo in alcuni dei luoghi più suggestivi d'Italia.

L'imperdibile tour anticipa la pubblicazione di Mustang, il nuovo album atteso il 25 settembre 2026. Un vero doppio evento per i tanti appassionati che potranno ascoltare dal vivo i brani più amati e scoprire in anteprima nuove tracce dell'atteso progetto discografico.

Queste le date confermate per Gardone Riviera (BS): 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16 settembre 2026 all'Anfiteatro del Vittoriale. Il tour proseguirà al Teatro Grande di Pompei (NA) il 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30 settembre e il 2, 3, 4 ottobre 2026. RTL 102.5 sarà la radio ufficiale dell'evento.

Il format Unplugged, nato nel 2024, porta Antonacci a esibirsi in location uniche normalmente meta di gite scolastiche o visitate da turisti. L'obiettivo, come racconta lo stesso cantante, è quello di offrire un'esperienza unica sia al pubblico che a sé stesso. "Portare la mia musica in luoghi diversi, luoghi che spesso vengono visitati solo in gita scolastica o da turista e regalare al pubblico ed anche a me un 'esperienza diversa" sono le sue parole, riprese integralmente dal messaggio social di saluto a Lucera.

Esibirsi in luoghi così speciali consentirà al pubblico di Antonacci non solo di ascoltare la sua musica ma anche di cogliere l'occasione di godere delle meraviglie del nostro paese. Rimanere per 10 giorni nella stessa città permetterà ad Antonacci di sentirsi a casa, cambiare le scalette, proporre ogni sera qualcosa di diverso, senza l'ansia del tempo fugace che vuole gli artisti ogni giorno in una città diversa.

L'annuncio segna un nuovo capitolo nella carriera dell'artista, che dopo il successo delle date pugliesi si appresta a un'autunno 2026 ricco di concerti e attese novità discografiche.